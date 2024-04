Saarbrücken (ots) - Spannende Vorträge von renommierten Referierenden, wertvolle Tipps für die tägliche Praxis in Fitness- und Gesundheitsanlagen, anregende Gespräche mit anderen Branchenangehörigen - auf dem FIBO Congress vom 11. bis 13. April 2024 wurde dem Fachpublikum all das geboten. Schwer begeistert, höchstmotiviert und vor allem sehr zufrieden zeigten sich alle Beteiligten am Ende des letzten Kongresstages.

Die Teilnehmenden des diesjährigen FIBO Congress werden unserer Aussage wohl direkt zustimmen: Dieses Branchenevent war mal wieder ein absolutes Highlight! Die Referierenden fesselten mit kreativen und kurzweiligen Vorträgen mit viel direktem Input für die eigene berufliche Praxis. Die Kongress-Lounge wurde zum Zentrum für gute Gespräche, intensiven Austausch und ein lockeres Miteinander. Und in der Speakers Corner kam es zu lebhaften Diskussionen zwischen Referierenden und Zuhörerinnen sowie Zuhörern.

Programm von Top-Niveau

Zahlreiche Branchenexpertinnen und -experten zog es in das Congress-Centrum Nord Koelnmesse, wo der Fachkongress von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und der BSA-Akademie unter Federführung der FIBO durchgeführt wurde. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Top-Themen der Branche wurden in über 80 praxisnahen Fachvorträgen von u. a. Prof. Dr. Daniela Klix, Frederik Neust, Prof. Dr. Ulf Sobek, Clive Salz und Dr. Barbara Nützel geteilt, die bei dem Fachpublikum auf große Begeisterung stießen.

Auch die Auswahl der Themenstränge Training, Management von Fitness- und Gesundheitsanlagen, Ernährung, Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), Mentale Fitness/Coaching und Existenzgründung erfüllte die Erwartungen der Fachbesucherinnen und -besucher, die durch diese gelungene Schwerpunksetzung wertvolle Anreize mit zurück in die Studiopraxis nehmen konnten.

Branchentreffpunkt zum Netzwerken

Neben all der wissenschaftlichen Expertise, die den Branchenexpertinnen und -experten in den Fachvorträgen geboten wurde, wusste das Fachpublikum vor allem auch die exklusiven Netzwerkmöglichkeiten auf dem FIBO Congress zu schätzen. Die Kongressteilnehmenden nutzten die Möglichkeit des parallel zur FIBO stattfindenden Fachkongresses zum Fachsimpeln mit Speakern sowie zum Erfahrungsaustausch mit Branchenkolleginnen und -kollegen - ein rundum gelungener Kongress.

Save the date - unbedingt dabei sein!

Merken Sie sich bereits jetzt das Datum für den kommenden FIBO Congress im nächsten Jahr vor: 10. bis 12. April 2025.

Bleiben Sie immer up to date unter www.fibo-congress.com

