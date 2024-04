Garching (ots) - Hisense, weltweit führender Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten, gewinnt den deutschen National-Torhüter Manuel Neuer als Testimonial für die globale UEFA EURO 2024(TM)-Kampagne.

Hisense tritt das dritte Mal in Folge als offizieller Partner der UEFA EURO an und setzt in diesem Jahr mit der Verpflichtung von Manuel Neuer als Kampagnen-Gesicht einen besonderen Meilenstein.

Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft und des FC Bayern München gilt seit vielen Jahren als einer der besten Torhüter der Welt. Als Kapitän des deutschen Rekordmeisters wurde Manuel Neuer zweimal zu Deutschlands Fußballer des Jahres und 2020 zum FIFA-Welttorhüter des Jahres gewählt. Er steht wie kein anderer für das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen und ist damit ein idealer Botschafter für Hisense.

Manuel Neuer bestätigt: "Ich freue mich sehr, die Hisense UEFA EURO 2024(TM) Kampagne als Botschafter zu unterstützen und bin schon sehr gespannt auf die Europameisterschaft. Für jeden Sportler ist es schließlich etwas ganz Besonderes, an einem Turnier dieser Größenordnung teilzunehmen, besonders wenn es im eigenen Land stattfindet."

Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024(TM) und Pionier im Bereich der Display-Technologie möchte Hisense den Fußball-Fans auf der ganzen Welt mit hochmodernen TV-Produkten und Haushaltsgeräten ein perfektes Spielerlebnis im eigenen Zuhause bieten.

Bob Wang, Hisense General Manager der internationalen Marketingabteilung, betont: "Wir fühlen uns geehrt, Manuel Neuer als unseren UEFA EURO 2024(TM)-Markenbotschafter begrüßen zu dürfen und sind überzeugt, dass er der ideale Vertreter für unsere neue Kampagne ist. "

Über Hisense

Hisense ist ein 1969 in China gegründetes Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Laser TV, Haushaltsgeräten (Kühl-Gefriergeräten, Waschmaschinen, Küchengeräten) sowie Klimaanlagen, Smartphones und Tablets gehört. Der Elektronikkonzern investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 16 Produktionsstandorte und 15 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie über 18 regionale Vertretungen und ist auf 6 Kontinenten präsent. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 160 Ländern angeboten. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Garching bei München. Mehr Informationen auch unter: www.hisense.de

