Jena (ots) - Unter dem Motto "Flicken reicht in der IT-Sicherheit nicht aus" hat der IT-Sicherheitshersteller ESET eine umfassende Kampagne zur NIS2-Richtlinie ("Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie 2") der Europäischen Union gestartet. Denn viele Organisationen haben sich bisher nur wenig oder gar nicht mit dieser Vorgabe zur Cybersecurity beschäftigt - obwohl sie davon betroffen sein könnten. Ziel der Initiative ist es, Organisationen objektiv zu informieren und Ratschläge für die technische Umsetzung zu geben. Im Zentrum der Kampagne steht die ESET Webseite www.eset.de/nis2. Auf dieser finden Interessierte kostenfrei Whitepaper, Podcasts, Webinare und weitere Informationen rund um das Thema NIS2.

"Es ist fünf vor zwölf: Bis zum 17. Oktober müssen geschätzt 40.000 Unternehmen in Deutschland und rund 3.000 in Österreich die NIS2-Richtlinie umgesetzt haben. Deren Implementierung stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit", sagt Peter Neumeier, Director of Channel Sales DACH bei ESET. "ESET will seine Partner und Kunden mit einer gezielten Aufklärungskampagne zu NIS2 unterstützen. Hierzu bieten wir kostenfreie Materialien an, die Organisationen für die neue Richtlinie sensibilisieren und Hilfestellungen geben, um rasch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus stehen wir mit unserer Expertise mit Rat und Tat zur Seite."

Unternehmen kennen NIS2 zu wenig

Viele Unternehmen haben sich bisher mit NIS2 so gut wie gar nicht auseinandergesetzt, obwohl ihnen die eigene Sicherheit am Herzen liegen sollte. In einer repräsentativen Umfrage (Ende März 2024, durchgeführt von YouGov) hat ESET herausgefunden, dass mehr als ein Drittel (36 Prozent) der befragten Firmen NIS2 nicht einmal kennt. Weitere 20 Prozent haben zwar davon gehört, aber wissen nicht, worum es sich handelt und ob sie selbst betroffen sind.

Whitepaper beleuchtet Rolle der Lieferkette

Gerade der Lieferkette kommt bei der Umsetzung der NIS2-Richtlinie eine besondere Bedeutung zu. IT-Dienstleister, wie Managed Service Provider, oder Zulieferer der Automobilindustrie sind als Sektoren in der Richtlinie klar definiert. Aber auch andere Unternehmen der Supply Chain werden die Richtline durch die Hintertür einführen müssen, weil der Konzern die Sicherheit seiner Lieferkette sicherstellen muss. Das Whitepaper erklärt, welche Anforderungen auf Zulieferer, Dienstleister und andere Akteure der Supply Chain zukommen und welche Schritte nun notwendig sind. Das Paper ist auf der Landingpage erhältlich.

Umfassende Inhalte der Kampagne

Die spezielle Landingpage www.eset.de/nis2 bietet Zugang zu einem umfangreichen Angebot an Ressourcen, darunter Whitepaper, Webinare und Podcasts. Hier können sich Interessierte über die wichtigsten Aspekte der NIS2-Richtlinie informieren und erfahren, wie sie ihre Unternehmen auf die neuen Anforderungen vorbereiten können.

Die Initiative von ESET unterstreicht die Bedeutung einer ganzheitlichen Herangehensweise an die Cybersicherheit. Sie betont, dass "Flicken" von Schwachstellen allein nicht ausreicht, um Unternehmen vor modernen Cyberbedrohungen zu schützen. Mit fundiertem Fachwissen und praxisorientierten Lösungen will ESET Organisationen dabei helfen, sich wirksam vor Cyberangriffen zu schützen und die Sicherheit ihrer digitalen Infrastruktur zu gewährleisten. Bereits zum Start bietet ESET eine Vielzahl von Informationsangeboten:

- Whitepaper:

Das Expertenteam von ESET gibt einen detaillierten Überblick über die NIS2-Richtlinie und erläutert, welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen müssen, um die Anforderungen zu erfüllen.

- Webinare:

Die ESET Webinare bieten praxisnahe Einblicke in die Umsetzung der NIS2-Richtlinie und zeigen auf, wie Unternehmen ihre Cybersicherheit verbessern können.

- Podcasts:

In den angebotenen Podcasts diskutieren Experten über die Auswirkungen der NIS2-Richtlinie auf Unternehmen und geben praktische Tipps zur Einhaltung der Vorschriften.

NIS2-Richtlinie kommt mit großen Schritten

Die NIS2-Richtlinie ist eine europäische Initiative zur Stärkung der Cybersicherheit in der Europäischen Union (EU). Sie soll Organisationen dabei helfen, sich besser gegen Cyberbedrohungen zu wappnen und die Cyber-Infrastruktur der EU widerstandsfähiger zu machen. Die Mitgliedstaaten haben bis zum 17. Oktober 2024 Zeit, die Vorgaben der Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.

Die NIS2-Richtlinie erstreckt sich auf achtzehn Sektoren, darunter Energie, Verkehr, Banken, Gesundheitswesen, digitale Infrastruktur und viele mehr. Unternehmen in diesen Bereichen müssen die neuen Anforderungen erfüllen, die eine verbesserte Cybersicherheit und ein effektiveres Risikomanagement vorsehen.

Für weitere Informationen und Zugang zu den Ressourcen besuchen Sie https://www.eset.de/nis2. Hier besteht auch die Möglichkeit, Gespräche mit strategischen und technischen ESET Experten zu planen.

Pressekontakt:

ESET Deutschland GmbH

Christian Lueg Head of Communication & PR DACH +49 (0)3641 3114-269 christian.lueg@eset.de

Michael Klatte PR Manager DACH +49 (0)3641 3114-257 Michael.klatte@eset.de

Philipp Plum PR Manager DACH +49 (0)3641 3114-141 Philipp.plum@eset.de

Folgen Sie ESET: http://www.ESET.de

ESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, Deutschland

Original-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH