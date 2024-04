Schenefeld (ots) - Die Wärmepumpe gilt als die Heizalternative der Zukunft. Doch Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe - welches Gerät das Richtige für ihren Bedarf ist, wissen viele Hausbauer und -sanierer nicht. Als Geschäftsführer der Diehn Heizungstechnik GmbH hat Lars-Oliver Brauer es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden professionell zu beraten und in einer breiten Produktpalette das richtige Qualitätsprodukt für ihre individuellen Ansprüche bereitzuhalten. Wie sich die am Markt erhältlichen Wärmepumpen kategorisieren lassen, warum viele Heizungsinstallateure nicht unabhängig beraten und wie groß die Effizienzunterschiede der verschiedenen Geräte sind, verrät der Fachmann in diesem Artikel.

Seit Januar dieses Jahres soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, so schreibt es die Bundesregierung vor. Weil die Wärmepumpe eine besonders attraktive Heizalternative für Neu- und Altbauten darstellt, sollen in Deutschland künftig 500.000 neue Geräte pro Jahr installiert werden. Was die meisten Bauherren aber nicht wissen: Die Zahl der verschiedenen Hersteller für Wärmepumpen auf dem Markt ist groß - die Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten sind noch größer. So lassen sich die auf dem Markt erhältlichen Wärmepumpen grundsätzlich in drei Kategorien unterteilen - die Effizienzunterschiede zwischen Kategorie eins und drei liegen dabei bei bis zu 35 Prozent. "Viele Kunden vertrauen auf die Expertise ihres Heizungsinstallateurs und kaufen das ihnen angebotene Gerät. Dass ein Großteil der Betriebe aber nur mit einem Hersteller zusammenarbeitet und deshalb gar nicht in der Lage ist, unabhängige, auf die Bedürfnisse des Endkunden abgestimmte Angebote abzugeben, wissen sie nicht und gehen damit ein großes Risiko ein", verrät Lars-Oliver Breuer, Geschäftsführer der Diehn Heizungstechnik GmbH.

"Um unseren Kunden die Wärmepumpe zu bieten, die zu ihrem Bedarf passt, bieten wir Wärmepumpen von einer Vielzahl an Herstellern aus verschiedenen Kategorien an", so der Unternehmer weiter. "Eine individuelle und bedarfsgerechte Beratung im Vorfeld ist für uns selbstverständlich." Mit dreißig Mitarbeitern und vier Meistern konzentriert sich das mittelständische Handwerksunternehmen auf die Modernisierung und den Austausch von Heizungssystemen. Neben einer umfangreichen Beratung und der professionellen Abwicklung von Bauvorhaben bieten Lars-Oliver Breuer und sein Team außerdem einen Wartungsservice und Störungsdienst an. So ist die Diehn Heizungstechnik GmbH, die ihren Kunden im Westen Hamburgs bereits seit 40 Jahren mit Rat und Tat zur Seite steht, zum zuverlässigen und fachkundigen Partner in der Energiewende geworden.

Wärmepumpen-Ranking: Die Unterschiede sind enorm

Die weit über eintausend verschiedenen Wärmepumpen, die es auf dem Markt gibt, lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: in Asien produzierte Massenware, Geräte von Industrieherstellern und die Produkte spezialisierter Manufakturen. Die Massenprodukte aus Fernost sind sehr preisgünstig, arbeiten jedoch weniger effizient. Weil sie zudem laut und optisch wenig ansprechend sind, können sie wirklich nur mit ihrem Preis punkten. "Wer Wert auf Qualität legt, ist mit einer Wärmepumpe vom Industriehersteller gut beraten", empfiehlt Lars-Oliver Breuer, der gerne auf Viessmann, Testsieger der Stiftung Warentest unter den Industrieherstellern, zurückgreift. Denn die hochwertigen Wärmepumpen sehen nicht nur gut aus, sondern arbeiten dank einer speziellen Dämmung im Inneren des Geräts auch sehr leise. Die Manufakturen in diesem Bereich gehen noch einen Schritt weiter und bauen individuelle Spezialprodukte. Neben anderen Komponenten als in der Industrie kommen auch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Einbindung von Kaminen, zum Einsatz.

"Besonders gravierend sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Qualitätskategorien bei der Leistungsfähigkeit der Geräte", erklärt Lars-Oliver Breuer. Denn eine Wärmepumpe vom Industriehersteller ist trotz guter Qualität 20 bis 25 Prozent weniger effizient als das marktführende Gerät einer spezialisierten Manufaktur. Bei Wärmepumpen aus billiger Massenproduktion sind die Effizienzeinbußen mit bis zu 35 Prozent noch einmal signifikant höher. "Kunden, die über die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Wärmepumpen informiert sind, stellen die absolute Ausnahme dar. Ich sehe es deshalb als unsere Pflicht an, ehrlich und bedarfsgerecht zu beraten", so der Unternehmer.

Unabhängige Beratung und eine breite Produktpalette

Ein großes Problem liegt jedoch darin, dass die meisten Heizungsinstallateure nur mit einem Hersteller zusammenarbeiten. "Der Kunde ist von seinem Installateur abhängig und muss den Hersteller nehmen, den er bekommt", kritisiert Lars-Oliver Breuer. "Da die meisten Kunden schlecht informiert sind und ihrem Heizungsbauer vertrauen, bemerken sie das nicht einmal." Für das Team der Diehn Heizungstechnik GmbH ist es hingegen selbstverständlich, dass jeder Kunde eine fachgerechte Beratung erhält und aus einer breiten Produktpalette wählen kann.

So arbeitet der Fachbetrieb sowohl mit Industrieherstellern als auch mit Manufakturen zusammen und verbaut eine Vielzahl verschiedener Wärmepumpen aus unterschiedlichen Kategorien. Mit einer Bandbreite, die kaum ein anderer Betrieb vorweisen kann, zählen auch Produkte für Sonderfälle zum Angebot. Während einige Kunden beispielsweise aus Umweltschutzgründen explizit nach Propan als Kältemittel verlangen, möchten andere es auf keinen Fall, weil es leicht entzündlich ist. "Unser Metier ist die Qualität - das zieht sich durch alle Bereiche des Unternehmens", so Lars-Oliver Breuer abschließend.

