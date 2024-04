Straßburg (ots) (ots) - AKTUALIÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTESCHWERPUNKT

Europa 2024

Vom 6. bis 9. Juni können die Europäer und Europäerinnen wählen, wer sie in Zukunft im EU-Parlament vertreten soll. Ob Klimapolitik, Migration, die Aufnahme weiterer Mitgliedstaaten oder der Kampf um Einheit in Zeiten des Ukrainekriegs - unser Kontinent steht vor zahlreichen Herausforderungen. ARTE widmet den Europawahlen einen umfangreichen Schwerpunkt - linear, in der Mediathek und auf Social Media. Eine breite Auswahl dieses sich fortlaufend erweiternden Angebots finden Sie bereits jetzt auf arte.tv/europa2024 (https://services.hosting.augure.com/Response/cOyvE/%5BPPID%5D).

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

WEB ONLY

The Hour

Serie - Ab dem 18. April auf arte.tv

Die britische TV-Serie spielt in der hektischen Welt einer BBC-Nachrichtenredaktion der 50er Jahre. ARTE präsentiert Staffel 1 und 2 der preisgekrönten Serie über Liebe, Mord, Politik, die hinter den Kulissen des Journalistenmilieus spielt - unter der Regie von Sandra Goldbacher.

WEB ONLY

Stöpsel

Serie - Ab dem 29. April auf arte.tv

Lolo strotzt vor Ängsten, versucht aber, ihr Leben in den Griff zu bekommen: Sie hat mit dem Rauchen aufgehört, ernährt sich gesund und hat gerade ihre erste Filmrolle an der Seite von Romain ergattert. Alles spitzt sich zu, als ihr Vater verkündet, dass er Krebs hat und jede Behandlung ablehnt. Die Chronik einer gewöhnlichen, fröhlich dysfunktionalen Familie von Éléonore Costes.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

WEB ONLY

Muhammed Ali

Dokumentation - Ab dem 26. April auf arte.tv

Der als Cassius Clay Jr. geborene Ausnahmesportler begeisterte Millionen von Boxfans auf der ganzen Welt mit einer faszinierenden Mischung aus Schnelligkeit, Anmut und Kraft. Der Vierteiler erzählt die Geschichte des herausragenden Athleten Muhammed Ali.

WEB ONLY

Jagoda Marinic trifft Zeruya Shalev - Das Buch meines Lebens

Dokumentation - Ab dem 28. April auf arte.tv

Sie ist eine der bekanntesten literarischen Stimmen Israels, ihre Bücher leben von emotionaler Intensität, sie fesseln durch fantastische Erzählung und enorme Intimität: Zeruya Shalev gilt heute als eine der bekanntesten Autorinnen der Gegenwart. In dieser Folge "Das Buch meines Lebens" geht es um die besondere Kraft, die Lesen gerade in Krisenzeiten zukommt.

ENTDECKUNG | WISSENSCHAFT

ONLINE FIRST

Auf der Jagd nach Dino-Fossilien

Dokumentation - Ab dem 13. April auf arte.tv

Dinosaurier-Fossilien erzielen Preise in Millionenhöhe und werden so zur Geldanlage und Statussymbol - zum Leidwesen der Forschung. Regisseur Jeremy Xido erzählt dabei die Geschichten von Paläontologen, Ausgräbern und Händlern im Spannungsfeld von Kommerz und Wissenschaft.

Earth Day 2024 - Gemeinsam für unseren Planeten

Thementag im April - Bereits online

Man muss sich nichts vormachen: Die Natur ist auch ohne den Menschen reich und schön. ARTE lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer im April zum Staunen ein - über unseren faszinierenden Planeten Erde.

MUSIK | ARTE Concert

WEB ONLY

Ron Carter: Auf der Suche der richtigen Töne

Dokumentation - Ab dem 18. April auf arte.tv

Ron Carter ist ein US-amerikanischer Jazz-Bassist, der am 4. Mai 1937 in Ferndale im US-Bundesstaat Michigan geboren wurde. Die Regisseure Andrew Baker und Peter Schnall erzählen über einen Zeitraum von sechs Jahren die Geschichte von der Jazz-Legende und laden dazu ein, den Mann hinter dem Bass zu treffen.

Dalia Stasevska dirigiert Sibelius, Tarrodi und Mozart - Mit Mao Fuita und dem hr-Sinfonieorchester

Livestream - Am 19. April auf arte.tv

Dalia Stasevska dirigiert Tarrodi, Mozart und Sibelius: Schwäne, die über einen See fliegen, haben Jean Sibelius zum Finalsatz seiner 5. Sinfonie inspiriert, Andrea Tarrodi hat ihr Mittelmeer-Reiseerlebnis zur Tondichtung "Liguria" verarbeitet und der junge japanische Pianist Mao Fujita interpretiert Mozarts Klavierkonzert KV 488 so, als hätte der Komponist improvisiert. Dalia Stasevska leitet das hr-Sinfonieorchester.

