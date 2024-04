Berlin (ots) - Alle zwei Jahre verleiht der Verband der Privaten Bausparkassen seinen Wissenschaftspreis. Er ist nach seinem Gründer Werner Lehmann benannt und würdigt seit über 40 Jahren die Arbeiten von jungen Akademikerinnen und Akademikern zum Thema "Bauen, Wohnen und Finanzieren". Die Auszeichnung fand jetzt in Berlin statt. Ausgereicht wurden Preise in der Summe von 14.000 Euro.

- Den ersten Preis erhielt Dr. Judith Fauth für ihre Dissertation "Ein handlungsorientiertes Entscheidungsmodell zur Feststellung der Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben" an der Bauhaus-Universität Weimar. - Der zweite Preis wurde vergeben an Antonia Cruel für ihre Masterarbeit "Zwischennutzung. Zwischen den Fronten - Potential der Zwischennutzung von bewohnbarem Büroleerstand in München", eingereicht an der TU München. - Der dritte Preis wurde doppelt verliehen: an Dr. Julia Braun für ihre Dissertation "Institutions, Contracts, and Regulation of Housing Financing" (Universität Hohenheim) und an Dr. Alexander Daminger für seine Dissertation "On the Effects of Homeownership Subsidies on the Spatial Distribution of Population, Housing, and Housing Prices within German Cities and Regions" (Universität Regensburg).

Der Jury gehörten an:

Prof. Dr. Heinrich Bockholt, Institut für Finanzwirtschaft; Prof. Dr. Tobias Just, Universität Regensburg; Prof. Dr. Karola Knauthe, Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin; Christian König, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen e.V.; Prof. Dr. Andreas Pfnür, Technische Universität Darmstadt.

Kurzfassungen der Arbeiten finden sich unter: www.bausparkassen.de/wissenschaftspreis (https://www.bausparkassen.de/verband/aufgaben/wissenschaftspreis/)

Pressekontakt:

Alexander Nothaft Leiter Kommunikation Verband der Privaten Bausparkassen e.V. 030-590091-523 nothaft@vdpb.de

Original-Content von: Verband der privaten Bausparkassen e.V., übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH