ISMANING (ots) - - DAZN vereint Innovation und Tradition im Fußball und erschafft ein einzigartiges Event: Die Infinity League, u.a. mit speziellen Teams von zwei der führenden Bundesliga-Klubs, steigt am 26. Mai 2024 - Bei der Infinity League von DAZN werden u.a. der FC Bayern und Borussia Dortmund zu Gast sein - Die Infinity League bietet Fans eine neue Art des Fußballs mit einer Reihe von Innovationen: zum Beispiel gemischte Teams bestehend aus Vereins-Legenden, Nachwuchsspielern und mindestens auf semi-professionellem Niveau spielenden Content-Creators, sowie Männern und Frauen, oder den Einsatz modernster Technologien, einschließlich eines neuen, interaktiven Spielfelds namens GlassFloor - Das Teilnehmerfeld wird ergänzt durch ein Wild-Card-Team bestehend aus Spielerinnen und Spielern von Delay Sports Berlin, dem reichweitenstärksten Amateurverein Deutschlands - DAZN wird den Fans als führende Sport- und Unterhaltungsplattform ein beispielloses Erlebnis bieten, sowohl vor Ort im BMW Park in München als auch zu Hause, denn die Veranstaltung wird für alle Fans for free in der DAZN-App, über die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 und auf DF1 im Free-TV via Satellit, Kabel und IPTV übertragen - Eine weitere Premiere für die Infinity League: Das Musiklabel Warner Music Central Europe und der Musikverlag Warner Chappell Music Germany, die internationale Künstler:innen, Songwriter:innen und Produzent:innen weltweit vertreten, sind die exklusiven Musik-Partner zum Start der Infinity League und vereinen Musik und Fußball - Der führende Sport-Publisher kicker, eines der reichweitenstärksten Online-Portale in Deutschland, schließt sich der Infinity League als Medienpartner an

DAZN, die weltweit führende Sport- und Unterhaltungsplattform, startet die Infinity League, das innovative Indoor-Fußball-Event mit dem Ziel, die Fußballwelt zu revolutionieren, am 26. Mai 2024. Das visionäre Turnier u.a. mit Mixed-Teams von zwei der besten deutschen Fußball-Klubs, dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, sowie mit Delay Sports Berlin, dem reichweitenstärksten Amateurverein Deutschlands, wird von namhaften Partnern wie dem Majorlabel Warner Music Central Europe, dem Musikverlag Warner Chappell Music Germany und Deutschlands reichweitenstärkstem Sport-Publisher kicker unterstützt. Bis zum Event könnten weitere hochkarätige Klubs hinzukommen.

Mit einer außergewöhnlichen Mischung aus der besten Tradition des deutschen Männer- und Frauenfußballs, modernster Technologie, Musik, Medien und Unterhaltung schafft die Infinity League ein Fußballformat, das neue und alte Fans begeistert und überwindet die Grenzen zwischen den Geschlechtern. Mehr Infos gibt es auch auf https://infinityleague.de/.

Das Konzept: Sportliche Qualität und hoher Entertainment-Faktor vereint in einem Event

Die Infinity League bringt weibliche und männliche Teams der Bundesliga-Klubs in einem mitreißenden Fußball-Event am 26. Mai 2024 im BMW Park in München zusammen. Als weiteres Team geht mit Delay Sports Berlin der reichweitenstärkste Amateurverein Deutschlands an den Start, bekanntgeworden unter anderem durch die beiden Mitgründer, Streamer und Internet-Stars Elias Nerlich und Sidney Friede.

Das Format ist ebenso innovativ wie divers: Es werden gemischte Teams gegeneinander antreten, bestehend aus Legenden, Nachwuchsspielerinnen und -spielern und ambitionierten, mindestens auf semi-professionellem Niveau spielenden Content-Creators. Jeder teilnehmende Klub stellt je eine Frauen- und eine Männermannschaft. Die Spieldauer beträgt 20 Minuten (2 Halbzeiten á 10 Minuten) und es wird eine Gruppenphase (jeder gegen jeden) mit anschließenden Platzierungsspielen geben. In jedem Match treffen jeweils die Frauen und die Männer der jeweiligen Klubs eine Halbzeit aufeinander. Sportliche Qualität und ein hoher Entertainment-Faktor stehen hierbei im Vordergrund, ebenso werden Gamification-Elemente das zunächst auf einen Tag angelegte Hallenturnier auflockern.

Next Gen Broadcasting mit zukunftsweisenden Technologien vor Ort und an den Bildschirmen

Um das Sport- und Entertainment-Event zielgerichtet für alle Altersgruppen zu produzieren, setzt DAZN auf modernste Technologien, um Fans vor Ort und überall an ihren Bildschirmen gleichermaßen zu begeistern. Das Event wird mit einer innovativen und interaktiven GlassFloor-Spielfläche ausgestattet sein, die grafisch hochmoderne Video-Technologie mit Gamification-Elementen verbindet und so für ein immersives Erlebnis vor Ort und auf den jeweiligen Endgeräten sorgt. Sportfans konnten die aufregende neue Technologie zuletzt beim NBA All Star Game erstmals live erleben und DAZN bringt diese nun in den Fußball.

Darüber hinaus bietet der Einsatz von 5G-Technologie oder von Body-Cams und -Mikrofonen die Möglichkeit, physische Grenzen zu überwinden und Fans so noch näher an die Action auf dem Feld heranzubringen. Für den Community-Aspekt sorgt die DAZN FanZone, ein neues Feature, welches von DAZN-Mitarbeitern moderierte Diskussionen erlaubt, oder zum Beispiel bei strittigen Szenen auch Live-Abstimmungen unter den Zuschauern ermöglicht.

Hochkarätige Partner unterstützen mit Know-how, Reichweite und Talent

DAZN hat weitere führende Partner aus der Sport- und Entertainment-Welt an Bord geholt, um das ehrgeizige Projekt zu realisieren. Mit dem Major-Label Warner Music und Verlag Warner Chappell werden zwei der weltweit bedeutendsten Musikkonzerne, die u.a. Künstler wie Ed Sheeran oder Coldplay vertreten, exklusive Musik-Partner der Infinity League. Warner und DAZN haben zuletzt schon bei den Deutschland-Spielen der NFL in Frankfurt in Zusammenarbeit mit führenden deutschen Künstlern wie Bausa und Summer Cem gezeigt, wie eine Partnerschaft Sport und Entertainment zusammenbringen und beflügeln kann.

Mit dem kicker schließt sich darüber hinaus der führende deutsche Sport-Publisher dem innovativen Format an und wird umfassend über die Infinity League berichten. Reichweite kombiniert mit sportlicher Expertise zeichnen den kicker aus und machen ihn zur relevantesten News-Destination für deutsche Fußball-Fans. Mit rund 10 Mio. Unique Usern gehört der kicker zu den reichweitenstärksten deutschen Online-Portalen, zuletzt erreichte man mit 2,5 Mrd. Seitenaufrufen im Februar erneut den Rekordwert aus dem letzten September.

Kostenlos für alle Fans in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weltweit

Die Infinity League wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein kostenlos über die DAZN-App, auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie dem Partner-TV-Sender DF1 im Free-TV zu sehen sein und darüber hinaus auch auf allen relevanten Social-Media-Plattformen sowie den Kanälen des Medienpartners kicker abgebildet werden. DAZN wird die Infinity League auch weltweit über seine App in über 200 Märkte und Regionen kostenlos live übertragen.

Alice Mascia, CEO DACH und Group CMO bei DAZN, sagt: "Die Infinity League markiert einen Wendepunkt in der Sportunterhaltung, indem sie Fußball-Tradition mit Innovation, Frauen- und Männersport, Gen Z und Mainstream, Spitzenfußball, Musik und Content Creators und viel mehr miteinander verbindet. Dieses Event wird die Fans begeistern und eine neue Ära des Sport-Entertainments einläuten. Wir sind begeistert, gemeinsam mit unseren starken Partnern den Fans in Deutschland und der ganzen Welt dieses magische Ereignis präsentieren zu können."

Doreen Schimk und Fabian Drebes, Co-Presidents Warner Music Central Europe, sagen: "DAZN gelingt durch die Infinity League eine einzigartige Verbindung von Sport und Musik, die sich beide durch die Emotionen und die Leidenschaft der Fans auszeichnen. Wir freuen uns über diese neue Form der Unterhaltung und sind stolz, mit unseren Künstlern als Musikpartner Teil dieses innovativen Projekts zu sein."

Natascha Augustin, Managing Director Warner Chappell Music Germany, sagt: "Anders als die bisherigen Plattformen setzt diese Liga auf sportliche Qualität in Verbindung mit neuen Formaten, fokussiert auf ein einzelnes Event. Wir sind überzeugt, das derzeit beste Format am Markt für unsere Künstler:innen zu haben."

Alexander Wagner, kicker Chefredakteur, betont: "Die Infinity League ist ein innovatives Konzept, das die Grenzen des Sports neu definiert und die Zuschauer in den Bann ziehen wird. Insbesondere die Nutzung spannender Technologien und der Einsatz gemischter Teams sind starke Signale, die wir ausdrücklich unterstützen wollen. Wir freuen uns darauf, als Medien-Partner an diesem Event teilzuhaben und die Begeisterung mit den Fans zu teilen."

Pressekontakt:

Dominik Bethke, Communications Director, DAZN DACH DAZN Group Mail: PR-DACH@dazn.com

Original-Content von: DAZN, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH