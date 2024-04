München (ots) - Europ Assistance, eines der führenden Assistance-Unternehmen in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber, setzt mit einer aktualisierten Cyber-Versicherung neue Maßstäbe für den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit ihrer Kundinnen und Kunden in der digitalen Welt.

Das Internet ist aus unserem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken: Einkaufen, Verkaufen, Kommunizieren, Bankgeschäfte, Behördengänge. Gefährlich wird es, wenn Kriminelle an die persönlichen Daten der Kundinnen und Kunden gelangen. Die finanziellen und persönlichen Folgen können gravierend sein. Schutz vor Cyberkriminalität, Identitäts- und Datenmissbrauch, Betrug und Mobbing im Internet bietet die Cyber Versicherung, die Europ Assistance jetzt noch effizienter und kostengünstiger anbietet.

"Die Sicherheit und der Schutz der Privatsphäre unserer Kundinnen und Kunden liegen uns sehr am Herzen, und wir bei Europ Assistance sind stolz darauf, innovative Lösungen anzubieten, die unseren Kundinnen und Kunden einen umfassenden Schutz bieten. Wir haben unsere Cyber-Versicherungen für Privatkunden einem kompletten Relaunch unterzogen, um den sich ständig ändernden Anforderungen an die digitale Sicherheit gerecht zu werden. Mit einzigartigen Services rund um das erneuerte Identity Protection Portal, dem Anti-Betrugs-Assistenten, und der digitalen Nachlassverwaltung setzen wir neue Maßstäbe in der Branche", so Tim Schmidt, Chief Customer Officer bei Europ Assistance in Deutschland.

Europ Assistance Cyber Versicherung für Privatkunden

Die unterschiedlichen Leistungen werden in drei Sicherheitspaketen - SMART, COMFORT und PREMIUM - angeboten. Alle Informationen - von Identitäts- und Reputationsschutz über finanziellen Schutz bis hin zu Datenwiederherstellung und IT-Support - finden Interessenten hier: Cyberversicherung - Schutz vor Internetkriminalität (europ-assistance.de) (https://www.europ-assistance.de/privatkunden/e-sicherheit/cyber-versicherung?cw=1&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIturlgriyhQMVh0l_AB1dfwU_EAAYASAAEgJz2_D_BwE)

ÜBER EUROP ASSISTANCE

Die Europ Assistance Gruppe wurde 1963 gegründet und ist Erfinder des Assistance-Konzepts. Folgend dem übergeordneten Anspruch und Leitbild von "You live, We Care" bietet sie in den Bereichen Travel, Mobility, Home & Connected Living, Health, Senior Care und Cyber innovative Versicherungs- und Serviceprodukte an, um Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte Lösungen in Notfällen und im Alltag zu liefern, die auf Kundenseite zu Sorgenfreiheit, Stressreduzierung und Zeitgewinn führen - 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Europ Assistance ist ein Unternehmen der GENERALI Gruppe, deckt über 200 Länder mit ihren Services ab und gehört zu den führenden Assistance-Unternehmen in Deutschland und weltweit.

