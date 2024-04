Magdeburg (ots) - Sein Geld für sich arbeiten lassen und keinen eigenen Aufwand, dafür aber eine Immobilie als Sicherheit haben - was utopisch klingt, wird mit der Unterstützung von Severin Welb und Tilman Jäger zur Realität. Denn mit der Vermieten mit Konzept GmbH haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden nicht nur eine langfristige Strategie zum Aufbau von Vermögen mit Immobilien zu liefern, sondern dabei auch alle anfallenden Aufgaben zu übernehmen. Warum der Erfolg auf dem Immobilienmarkt eine große Expertise voraussetzt, was die Dienstleistung der Vermieten mit Konzept GmbH im Einzelnen beinhaltet und warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um in Immobilien zu investieren, verraten die Experten in diesem Artikel.

Ob ein passives Nebeneinkommen, langfristiger Vermögensaufbau oder die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen - viele Menschen träumen davon, ihr Einkommen mithilfe von vermieteten Immobilien aufzubessern, um sich von Deutschlands überlasteten Rentensystem unabhängig zu machen und sich zukunftssicher aufzustellen. Für Laien auf dem Immobilienmarkt ist es jedoch schier unmöglich, sich diesen Traum selbst zu erfüllen. Oft scheitert es schon daran, eine attraktive Immobilie zu einem realistischen Preis zu finden, die sich im Nachhinein nicht als Fehlinvestition erweist. Einen weiteren Stolperstein birgt die Finanzierung: Sie sollte so aufgestellt sein, dass bei geringer monatlicher Zuzahlung langfristiges Vermögen aufgebaut wird und dennoch in jeder Lebenssituation tragbar ist. Und müssen Eigentümer sich schließlich auch noch um die Sorgen der Mieter und die Hausverwaltung kümmern, so kann von passivem Einkommen erst recht keine Rede mehr sein - die Liste der möglichen Hürden ist lang. "Immobiliengeschäfte sind sehr kompliziert. Wer nicht über die nötige Expertise verfügt, läuft nicht nur Gefahr, fatale Fehler zu begehen, sondern verbrennt im schlimmsten Fall auch viel Geld", warnt Severin Welb, Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH.

"Gleichzeitig sind Immobilien die attraktivste und sicherste Option zum Aufbau von Vermögen. Wir liefern unseren Kunden das Rundum-sorglos-Konzept, mit dem sie mit vermieteten Immobilien Vermögen aufbauen können, ohne Gefahr zu laufen, Fehler zu machen oder sich selbst um etwas kümmern zu müssen", fährt der Immobilien-Experte fort. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tilman Jäger hat er die Vermieten mit Konzept GmbH gegründet, um Menschen dabei zu helfen, sich rentabel und sicher auf dem Immobilienmarkt zu positionieren. Von der Akquise des optimalen Objekts über die Finanzierung bis hin zur Verwaltung der Immobilie übernehmen Severin Welb und Tilman Jäger den gesamten Prozess für ihre Kunden und stehen ihnen als langfristiger Ansprechpartner zur Verfügung. So zählen bereits viele Eigentümer zu ihrem Kundenstamm, die dank der Vermieten mit Konzept GmbH schon mehrere Immobilien besitzen und regelmäßig weitere erwerben.

Vermieten mit Konzept GmbH: Kunden profitieren von Netzwerk, Expertise und umfassendem Service

"Wir verkaufen Immobilien als ein Investment, mit dem unser Kunde keinen Aufwand hat, aber Vermögen aufbaut", erklärt Tilman Jäger. Anders als ein Immobilienmakler verkaufen er und sein Geschäftspartner nicht bloß ein Objekt, sondern ein ganzes Konzept. Dafür prüfen sie im ersten Schritt die finanziellen Möglichkeiten ihres Kunden und ermitteln seine Wünsche und Ziele in Bezug auf den Vermögensaufbau, um darauf basierend die optimale Immobilie zu finden. "Ein großes Problem ist, dass attraktive Objekte für den öffentlichen Markt oft gar nicht zugänglich sind. So scheint der Markt wie leergefegt", erklärt Severin Welb. Dank des großen Netzwerkes der Vermieten mit Konzept GmbH haben die Experten Zugriff auf exklusive und renditestarke Immobilien. So liefern sie ihren Kunden nicht nur das zu ihrer individuellen Situation passende Objekt, sondern stellen auch sicher, dass es langfristig vermietet ist und eine hohe Nachfrage besteht.

Ebenso kümmert sich die Vermieten mit Konzept GmbH um die komplette Finanzierung. "Durch den Vergleich von 500 Banken können wir unseren Kunden immer die besten Konditionen anbieten. So stellen auch 100-Prozent-Finanzierungen kein Problem dar", verrät Tilman Jäger. Wurde der Kauf mit dem gemeinsamen Notartermin besiegelt, kann der Kunde sich entspannt zurücklehnen und zusehen, wie die monatlichen Mieteinnahmen seine Immobilie finanzieren und das Vermögen wächst. Denn auch mit der Verwaltung der vermieteten Objekte ist die Vermieten mit Konzept GmbH betraut. "Von der Kommunikation mit den Mietern über Ein- und Auszüge bis hin zur Nebenkostenabrechnung übernehmen wir das gesamte Paket", so Severin Welb. Darüber hinaus arbeiten die Immobilien-Experten mit einer Steuerkanzlei zusammen, die ihren Kunden dabei hilft, die großen steuerlichen Vorteile aus dem Kauf der vermieteten Immobilie in vollem Umfang geltend zu machen.

Severin Welb und Tilman Jäger: Starke Partner für den Vermögensaufbau mit Immobilien

"Niedrige Immobilienpreise, Wohnraumknappheit und stark gestiegene Mieten - jetzt ist der beste Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren", rät Tilman Jäger. Da Mieteinnahmen von der Wirtschaft unabhängig sind, stellen Immobilien nicht nur eine attraktive, sondern vor allem eine krisensichere Option für den Vermögensaufbau dar. Mit der Vermieten mit Konzept GmbH verfolgen Severin Welb und Tilman Jäger die Mission, immer mehr Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, sinnvoll und rentabel in Immobilien zu investieren. Mit dem Rundum-sorglos-Konzept und bestmöglichen Kundenergebnissen wollen sie einen Teil dazu beitragen, die vielen unseriösen Dienstleister aus der Immobilienbranche zu verdrängen. "Mit unserer Dienstleistung wollen wir eine hohe Qualität und einen großen Mehrwert in die undurchsichtige Branche bringen", fasst Severin Welb zusammen.

