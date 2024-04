Kempten / Konstanz / Berlin (ots) - Wovon hängt ab, ob die junge Generation bereit ist, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen? Obwohl die Covid-Pandemie abgeklungen ist, ist die junge Generation (14-29-Jährige) in Deutschland so unzufrieden wie noch nie. Die repräsentative Studie "Jugend in Deutschland 2024" zeigt, wie es den Jungen geht, warum wir einen deutlichen Rechtsruck beobachten und was dies alles für Wirtschaft, Bildung und Politik bedeutet. Die Jugendforscher Simon Schnetzer, Kilian Hampel und Klaus Hurrelmann stellen die Studie mit interessanten Jugendvertreterinnen live vor.

Diskutieren Sie mit dem Autorenteam die Ergebnisse zur psychischen Gesundheit, der Lage am Arbeitsmarkt, die politische Einstellung und Anforderungen für die Übernahme von Verantwortung.

Wir laden Pressevertreter herzlich zur digitalen Pressekonferenz ein:

Datum: Dienstag, 23. April 2023, 10.00 - 11.00 Uhr

Online: Zoom (Link folgt nach Registrierung)

Es sprechen:

Simon Schnetzer - Jugendforscher, Autor & Studienleiter, Arbeitgeber-Coach, Kempten im Allgäu

Kilian Hampel - Organisationsforscher, Autor, Universität Konstanz

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann - Bildungs- und Sozialisationsforscher, Autor, Hertie School, Berlin

Louisa Basner - Schülerin, Generalsekretärin Bundesschülerkonferenz

Stefani Jovanovic - Arbeitnehmerin, engagiert für Arbeitnehmerrechte (IG Metall, DGB)

Julia Schneider - Lehrerin, Vorsitzende der Deutschen Turnjugend, Vize-Miss Germany 2024

Pressevertreter und Gäste können das Gespräch am gleichen Abend vertiefen. Die drei Autoren diskutieren die Frage "Wo sind die Fachkräfte der Zukunft" um 18:30 Uhr im Q-Club (Friedrichstr. 181, 10117 Berlin)

Link zur Abendveranstaltung 23.04.2024: https://ots.de/SCsVTB

Pressekontakt:

Pressekontakt Studie "Jugend in Deutschland 2024": Ulrike Propach Kommunikationsmanagement ulrike@propach.biz Mobil +49 178 4155391

Bitte geben Sie uns so bald als möglich formlos per E-Mail an ulrike@propach.biz oder Ulrike Propach 0178/41 55 391 Bescheid, ob Sie an der Online Pressekonferenz teilnehmen werden.

Pressematerialien mit Sperrfrist werden an Journalist:innen im Vorfeld gerne versandt. Wir freuen uns auf Ihre digitale Teilnahme.

Inhaltliche Anfragen zur Studie Jugend in Deutschland 2024 : Simon Schnetzer mail@simon-schnetzer.com

Original-Content von: Simon Schnetzer / Studie Junge Deutsche, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH