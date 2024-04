London/Berlin (ots) - Erstes Investment bestätigt Ambitionen des Unternehmens große Infrastrukturen für erneuerbare Energien in Schlüsselmärkten aufzubauen

Low Carbon, führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat seine Pläne bekannt gegeben, seine Präsenz in Deutschland mit einer ersten Solarpipeline von mehr als 400 MW und dem Potenzial zur Entwicklung eines bedeutenden Portfolios an erneuerbaren Anlagen auszubauen. Der Solarpark am Weißholz, Brandenburg, soll 2025 in Betrieb gehen. Diese Strategie unterstreicht Low Carbons aktive Rolle bei der Förderung der globalen Energiewende und markiert eine bedeutsame Etappe auf dem Weg zur Ausweitung umweltfreundlicher Energieinfrastrukturen in Deutschland.

Die erste Solaranlage, Solarpark am Weißholz, wird voraussichtlich im Jahr 2025 in Betrieb gehen und eine Spitzenleistung von 63 MW mit einer erwarteten Energieerzeugung von 69 GWh haben. Nach seiner Inbetriebnahme wird das Projekt mehr als 35.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen und könnte den Strombedarf von etwa 40.000 Haushalten decken.

Der Solarpark am Weißholz erhielt kürzlich die Genehmigung der Gemeinde, was einen bedeutenden Meilenstein im Projektfortschritt darstellt. Aktuell stehen noch die Fertigstellung der Umweltkartierung und Änderungen in der Zonenplanung aus.

Neben der Entwicklung von Solarkapazitäten prüft Low Carbon mögliche Projekte im Bereich Wind und Speicherung, um sein Portfolio an erneuerbaren Energien in Deutschland zu erweitern.

Die deutsche Niederlassung von Low Carbon mit Hauptsitz in Berlin wird von Head of Development Murad Can geleitet, der ein wachsendes Team führt.

