Düsseldorf (ots) - Xiaomi freut sich, in Kooperation mit dem renommierten Kamera-Experten Leica das innovative Konzept "See the World in a new Light" vorzustellen. Das Programm ist Bestandteil der Xiaomi Master Class Serie und führt Technologie von Xiaomi mit der herausragenden optischen Spitzenleistung von Leica zusammen. Durch das Objektiv der Xiaomi 14 Serie entdecken Nutzer:innen die Schönheit der Welt in nie gesehener Dimension.

Im Rahmen der Master Class in Madrid und Valencia erhielten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit, sich eingehend mit der Welt der Fotografie und der Kunst des visuellen Erzählens über das Medium der Fotografie zu beschäftigen. Angeleitet wurden sie dabei von Branchenexperten und Foto-Profis aus den Bereichen der Street-, Portrait- und Dokumentarfotografie, darunter Maurice Pehle, Javier Corso, Rui Caria, Fabien Ecochard, Emanuele Di Mare, Vasilis Makris, Anto Magzan, Dominic Nahr und Matt Stuart. In Workshops, praktischen Übungen und interaktiven Schulungen erhielten die Teilnehmer:innen Einblicke in die Kunst, mit der Xiaomi 14 Serie Momente einzufangen und in Bildern Geschichten zu erzählen.

"Die Xiaomi Master Class hat sich der klaren Devise verschrieben, gemeinsam mit talentierten Fotografen und Geschichtenerzählern authentische Fragmente von Emotionen und Momenten in Bildern zu dokumentieren. Im Laufe der Zeit haben wir hinter der Kameralinse unserer Xiaomi Smartphones unzählige bemerkenswerte Momente und berührende Emotionen erlebt, die das Wesen von Xiaomi InSight ausmachen", sagte Lei Jun, Gründer, Vorsitzender und CEO von Xiaomi. "Die von Leica unterstützte Xiaomi Master Class richtet in dieser Saison die Aufmerksamkeit auf das, was nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist. Wir werden die Welt aus einer neuen Perspektive sehen und die Worte spüren, die Xiaomi InSight in visueller Form erzählen möchte. Gemeinsam, in einem neuen Licht. Lasst uns mit Xiaomi die Welt in einem neuen Licht sehen."

Kay Plätke, Strategy & Business Development Manager Mobile bei Leica Camera AG, kommentiert die Zusammenarbeit: "Leica ist bekannt für sein kompromissloses Engagement für Spitzenleistungen in Optik und Bildgebung. Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit Xiaomi unsere Expertise einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und dazu zu inspirieren, neue Horizonte zu erkunden und die Schönheit der Welt durch die Kameralinse der Xiaomi 14 Serie zu entdecken."

Die Xiaomi Master Class in Zusammenarbeit mit Leica ist Teil von "Story in Sight", einer Reihe von Fotografie-Workshops zur Kunst des visuellen Erzählens über das Medium der Fotografie. Sie stellt einen bedeutenden Eckpunkt in der aktuellen Partnerschaft zwischen Xiaomi und Leica dar und vereinigt Innovation, Handwerkskunst und künstlerische Vision. In dieser Saison möchte Xiaomi die Aufmerksamkeit auf das lenken, was nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist. Die Welt soll aus einer neuen Perspektive entdeckt und die Worte fühlbar werden, die Xiaomi InSight in visueller Form erzählen möchte.

Mit ihrer Initiative möchten beide Unternehmen Leidenschaft für die Fotografie wecken und Menschen die Möglichkeit eröffnen, die Welt in einem neuen und transformativen Licht zu sehen.

Weitere Informationen und Updates zur Xiaomi Master Class in Zusammenarbeit mit Leica finden Sie hier:

Xiaomi Master Class Website: https://event.c.mi.com/global/xiaomiImagery/xiaomimasterclasssupportedbyleica2024/

Xiaomi Twitter: https://twitter.com/xiaomi

Xiaomi Facebook: https://www.facebook.com/XiaomiGlobal/

Xiaomi Instagram: https://www.instagram.com/xiaomi.global/

Xiaomi YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCCspJ6mFfCwOV4qFjZWi2wg

