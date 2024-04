Osnabrück (ots) - Willst du mit mir grillen? Billie Green sagt: Ja! Denn ab sofort gibt es von der beliebten Marke erstmals drei Grillprodukte. Und die sind echt zum Anbeißen: Das Trio aus veganer Bratwurst "Krakauer-Style", veganem Grill-Bacon mit Paprika-Marinade und veganem Grill-Taler mit Kräuter-Marinade steht bereit, um die Grillsaison im Sturm zu erobern.

Lust auf etwas Knackiges? Die Billie Green Vegane Bratwurst Krakauer-Styleist die deftig-herzhafte Abwechslung auf dem Grillteller und lässt das Herz von Wurstliebhabern höherschlagen. Wer es rauchig-aromatisch mag, findet im Billie Green Veganen Grill-Bacon mit Paprika-Marinade den perfekten Grill-Partner - und eine pflanzliche Alternative zum beliebten Bauchfleisch. Als Dritter im Bunde überzeugt der Billie Green Vegane Grill-Taler mit einer Marinade aus Kräutern und einem saftig-herzhaften Biss. Ob zu Grillgemüse, Salat oder als Patty auf dem Burger ist er vielseitig einsetzbar. Alle drei Grillhelden sind sowohl vom Grill als auch aus der Pfanne ein unwiderstehlicher Genuss.

Das Erfolgsrezept von Billie Green: Auch die neuen Produkte basieren auf Weizenprotein und überzeugen mit einem hohen Proteingehalt zwischen 29 und 33 Prozent, einer authentischen Konsistenz und deftigem Geschmack. Unter Einsatz eines innovativen Herstellungsverfahrens und hochwertiger Gewürze entsteht unter optimalen Produktionsbedingungen ein Genusserlebnis, das auch ernährungsphysiologisch eine echte Alternative zu herkömmlichen Fleisch- und Wurstwaren bietet.

Über The Plantly Butchers

Hinter der Marke Billie Green steht das junge und dynamische Unternehmen The Plantly Butchers. Das Osnabrücker Corporate-Startup gehört zur InFamily Foods-Unternehmensgruppe und begeistert seit seinem Marktstart im September 2022 die Verbraucher*innen. Aktuell gehört The Plantly Butchers zu den Top 3 der erfolgreichsten Hersteller für vegetarische und vegane Fleischalternativen in Deutschland und stellt mit den Billie Green Veganen Schinkenwürfeln und mit den Billie Green Veganen Snacks Salami-Style den jeweiligen Marktführer in diesen Segmenten. Das junge Unternehmen beweist einmal mehr: "So lecker geht rein pflanzlich!".

Infos Neuprodukte:

Vegane Bratwurst Krakauer-Style, 180 g, 3,29 EUR UVP

Herzlich herzhaft: Diese Bratwurst ist einfach zum Anbeißen und dabei frei von künstlichen Farbstoffen und Konservierungsmitteln. Der Proteingehalt der Billie Green Vegane Bratwurst Krakauer-Style liegt bei 33 g pro 100 g.

Veganer Grill-Bacon mit Paprika-Marinade, 180 g, 3,29 EUR UVP

Feuer und Flamme: Mit einer rauchig-würzigen Paprika-Marinade ist dieser vegane Bacon das gewisse Extra für die Grillsaison und eine leckere Alternative zum klassischen Bauchfleisch. Der Billie Green Veganer Grill-Bacon ist frei von Zusatzstoffen* und hat einen Proteingehalt von 33 g pro 100 g.

Veganer Grill-Taler mit Kräuter-Marinade, 180 g, 3,29 EUR UVP

Bietet eine Vielzahl kulinarischer Möglichkeiten: Dieser pflanzenbasierte Grill-Taler passt perfekt zu Grillgemüse und Salat oder auch auf den Burger. Frei von Zusatzstoffen* punktet der Billie Green Veganer Grill-Taler mit einem Proteingehalt von 29 g pro 100 g.

* "Frei von Zusatzstoffen" heißt, wir verzichten auf die Zugabe von E-Nummer-pflichtigen Zusatzstoffen, wie z.B. Konservierungsstoffen, künstlichen Farbstoffen oder Verdickungsmitteln.

