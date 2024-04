Berlin (ots) - Das neue Hörgerät von Philips Hearing Solutions SoundGuide zeigt, wie innovative AI- und Bewegungssensortechnologie Hörgeräteträger dabei unterstützen, das zu hören, was sie lieben - und zwar ganz einfach.

Philips HearLink 050, die neueste Innovation im Bereich der Hörgeräte, bringt die innvovative SoundMap Technologie von Philips noch weiter voran und stellt mit der neuen AI-basierten Funktion SoundGuide den Hörgeräteträger in den Mittelpunkt. Während SoundMap die akustische Umgebung analysiert, erfasst die neue AI-basierte Funktion SoundGuide in den HearLink 050 Hörgeräten die Kopfbewegungen der tragenden Person und erkennt ihre Aktivitäten. Das ermöglicht eine präzisere Anpassung des Klangs und ein individuelles Hörerlebnis.

Die Philips HearLink 050 Hörgeräte erkennen beispielsweise, ob der Hörgeräteträger auf einer lauten Straße geht, sich mit einem lieben Menschen zu einem Kaffee zusammensetzt oder mit einer Gruppe von Freunden unterwegs ist. Und weil Philips HearLink 050 die Aktivitäten der tragenden Person erkennt, stellt es sicher, dass Sprache und andere wichtige Geräusche klarer als je zuvor sind.

Philips HearLink 050 integriert die neueste Bluetooth Technologie LE Audio. Damit profitieren vor allem Android(TM) nutzende Menschen.* Mit LE Audio erhalten sie beim Streaming die bestmögliche Audioqualität und können mehr Geräte als je zuvor mit den Hörgeräten verbinden. Auch Freisprechtelefonate sind mit LE Audio auf iPhone, iPad und jetzt auch auf ausgewählten Android(TM)-Geräten möglich.**

"Wir bei Philips Hearing Solutions glauben, dass es immer einen Weg gibt, das Leben zu verbessern, auch für Menschen mit Hörverlust", sagt Oliver Leedo-Townend, Director of Audiology bei Philips Hearing Solutions. "Das neue Philips HearLink 050 ermöglicht den tragenden Menschen einen noch nie dagewesenen Zugang zu sauberer, klarer Sprache - ganz gleich, wo sie sich befinden oder wie sie sich bewegen. Es stellt sie wirklich in den Mittelpunkt ihres Hörerlebnisses."

Das neue Philips HearLink 050 ist klein, wiederaufladbar und als Hinter-dem-Ohr miniRITE Modell in vielen Farben und in vier Leistungsstufen erhältlich. 30 Minuten Ladezeit in der kleinen Ladestation reichen für ganze acht Stunden Energie.***

Parallel dazu stellt Philips Hearing Solutions das Philips Hörtagebuch in der kostenfreien Philips HearLink 2 App vor. Es begleitet die persönlichen Hörfortschritte mit neuen Einblicken und ermutigt Sie, sich mit all dem zu verbinden, was Sie am liebsten hören.

Informationen zu Philips Hearing Solutions und zur Verfügbarkeit finden Sie hier: hearingsolutions.philips.de (https://www.hearingsolutions.philips.com/de-DE)

* Benötigt LE Audio unterstützte Geräte

** Informationen zur Kompatibilität unter hearingsolutions.philips.com/de-de/compatibility

*** Basierend auf durchschnittlichem Nutzungsverhalten

Pressekontakt:

Philips Hearing Solutions Director Marketing Daniela Häußler 030 7239370 dahr@demant.com

Original-Content von: Philips Hearing Solutions, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH