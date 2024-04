München (ots) - Die Partnerschaft zwischen Kartell und illycaffè wird fortgesetzt, um die Kreislaufwirtschaft zu feiern. Auf der Mailänder Möbelmesse 2024 wird die Kollektion mit der von Philippe Starck entworfenen A.I. CONSOLE vorgestellt.

Nach dem Erfolg des Eleganza-Chair und des Re-Chair von 2023 (beide von Antonio Citterio für Kartell entworfen, um mit den kreativen Möglichkeiten des Recyclings zu experimentieren, und der zudem der erste Botschafter für das Projekt ist, das aus recycelten Kaffeekapseln ein Designobjekt macht), ist die A.I. CONSOLE von Philippe Starck ein innovativer Ausdruck von Eleganz, bei dem künstliche Intelligenz die Suche nach dem Wesentlichen einbezieht. Inspiriert von den charakteristischen Linien der A.I.-Familie, zeichnet sich die Konsole als einzigartiges Möbelstück aus, das dank seiner schlanken Formgebung und seines zentralen Fußes Eingangsbereiche und Korridore auf unkomplizierte und charaktervolle Weise prägt. A.I. CONSOLE ist vielseitig einsetzbar und in den Farben Weiß, Schwarz, Grau und Burnt Orange erhältlich. Die Konsole wurde aus recycelten illy Iperespresso-Kapseln hergestellt und spiegelt den Wunsch der beiden Unternehmen wider, ihre Partnerschaft fortzusetzen, um durch innovatives Upcycling eine immer breitere und vollständigere Produktpalette anzubieten.

"Gemeinsam mit Kartell, mit dem wir uns über die Notwendigkeit des Übergangs zu immer innovativeren und nachhaltigeren Produktionsprozessen einig sind, konnten wir Lösungen umsetzen, um unsere recycelten Kapseln in Designobjekte zu verwandeln", sagt Cristina Scocchia, CEO von illycaffè. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Werte, auf denen illycaffè seit über 90 Jahren seine Strategie aufbaut, nämlich Innovation, Qualität und Schönheit, so gut wie möglich auszudrücken, zu interpretieren und zu fördern."

"Die A.I. Console - erklärt Lorenza Luti, Marketing and Retail Director von Kartell - ist das dritte Kartell-Produkt, das aus recycelten illy-Kapseln hergestellt wird und stellt einen weiteren Schritt nach vorne in unserem Bestreben dar, technologische Innovation und Nachhaltigkeit zu verbinden. Dank der Zusammenarbeit zwischen Kartell und illy ist es uns gelungen, im Jahr 2022 einzigartige Produkte auf den Markt zu bringen: Designobjekte, die sowohl funktional als auch ökologisch nachhaltig sind".

Die Partnerschaft zwischen Kartell und illycaffè wird der Eckpfeiler der besonderen Installation sein, die den illy-Flagshipstore in der Via Montenapoleone 19 schmücken wird - hier stehen Innovation und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. eine wirkungsvolle Art und Weise zu zeigen, wie zwei Ikonen der Made-in-Italy-Exzellenz zur Nachhaltigkeit des Planeten beitragen, indem sie die Produktionsmodelle der Kreislaufwirtschaft stärken.

Neu in diesem Jahr sind die Pressebüros des Interni Magazins an der Università Statale in Mailand. Dort wird vom 15. bis 28. April die von illycaffè in Zusammenarbeit mit Kartell inszenierte Installation "Cross Vision for the Future" zu sehen sein. Das Design des Projekts ist von den Arabica-Kaffeeplantagen inspiriert, mit Wänden, die Kaffeepflanzen darstellen, und Möbeln, die sorgfältig ausgewählt wurden, um ein Höchstmaß an Komfort und Eleganz zu gewährleisten. Das Prunkstück ist die A.I. Console von Philippe Starck. Die beiden Lounges sind ideale, informelle Räume, in denen man sich treffen kann, und tragen dazu bei, eine Umgebung zu schaffen, die die Kreativität und Produktivität beim Drucken und anderen Arbeiten fördert. Mit anderen Worten: Das Projekt integriert Design und Funktionalität und schafft einen Raum, der die Sinne anregt und dem Nutzer ein eindrucksvolles Erlebnis bietet.

