Mainz (ots) - Im vergangenen Dezember wurden sie umjubelte Weltmeister, drei Monate später konnten sich Deutschlands U-17-Fußballer nicht für die EM-Endrunde qualifizieren. Und auch die DFB-Teams der U-19-Junioren und U-17-Juniorinnen verpassten die EM-Teilnahme. Was sagt das über den Stellenwert des deutschen Jugendfußballs? Die "sportstudio reportage: Keine Talente, keine Titel – Deutscher Fußball-Nachwuchs in der Krise" geht der Frage nach, warum in Deutschland zu wenige Spieler an Weltklasseniveau herangeführt werden können und was dagegen nun unternommen wird – zu sehen am Sonntag, 21. April 2024, 17.15 Uhr im ZDF, und ab Samstag, 20. April 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/).

ZDF-Reporterin Lili Engels, Moderatorin des Fußballformats "Bolzplatz" auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/sport/bolzplatz), begibt sich auf die Suche nach den Talenten im Jugendfußball. Bei 56 Nachwuchsleistungszentren liege die Wahrscheinlichkeit für einen zwölfjährigen Jugendspieler, später Profifußballer zu werden, bei höchstens 0,1 Prozent, hat der DFB verlauten lassen. Einer, der den Weg vom Talent zum Shootingstar schon gemeistert hat, berichtet im Exklusiv-Interview für die "sportstudio reportage" über seinen Weg aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern bis hin zu seinem ersten Profivertrag beim Rekordmeister – und der ersten Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft: Aleksandar Pavlovic gab sein Bundesliga-Debüt am neunten Spieltag der aktuellen Saison und wurde für die ersten beiden Länderspiele 2024 nominiert. Christoph Freund, seit September 2023 Sportdirektor beim FC Bayern München, soll sich dort vermehrt um die Jugendfußballer und deren Übergang zu den Profis kümmern, damit es häufiger so läuft wie bei Aleksandar Pavlovic.

"sportstudio reportage" über DFB-Konzept zum Fußballnachwuchs

Die "sportstudio reportage" von Lili Engels und Mario Kottkamp besucht nicht nur den FC-Bayern-Campus, sondern auch die DFB-Akademie in Frankfurt am Main und nimmt dort das neue Nachwuchskonzept des Deutschen Fußball-Bundes unter die Lupe. Hannes Wolf, DFB-Sportdirektor für Nachwuchs, Training und Entwicklung, erläutert den Trainern an der Basis das neue DFB-Konzept: Nicht der Erfolg der Mannschaft, sondern die Entwicklung der einzelnen Spieler müsse im Jugendbereich wieder im Vordergrund stehen. Kleinere Spielformen für mehr Einsatzzeiten und Ballbesitz werden eingeführt.

"sportstudio reportage": internationale Nachwuchsförderung im Fußball

In der "sportstudio reportage" ordnet Professor Ralf Lanwehr, Leiter einer Studie zum Thema Jugendfußball in Deutschland im internationalen Vergleich, das Studienergebnis für Deutschland so ein: "Wir sind in den letzten zehn Jahren sukzessive schlechter geworden, was die Anzahl der Spitzenspieler angeht. In der absoluten Spitze qualitativ nicht: Wirtz, Musiala, Havertz und so – die gibt es. Aber was die Quantität in der Spitze angeht, die ist erheblich kleiner als in anderen Ländern – und fällt."

Der ehemalige Jugendspieler Leo Tessmann, Autor des Buches "Denkfabrik Nachwuchsfußball", spricht über seine Gründe, aus dem Rahmen der Nachwuchsleistungszentren auszubrechen, und darüber, welche psychischen Belastungen auf die Nachwuchsspieler zukommen können. Der Blick ins Ausland richtet sich in dieser "sportstudio reportage" nach Lissabon: Die Jugendarbeit im Leistungszentrum von Benfica Lissabon gilt weltweit als führend und beispielhaft.

