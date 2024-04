Berlin (ots) - Seit der Pandemie und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hakt es in den Lieferketten in der Weltwirtschaft. Dies trifft in besondere Weise ausgestattete Feuerwehrfahrzeuge, deren Bau ohnehin langwierig ist und an deren Bau und Ausstattung viele Firmen beteiligt sind. Der Fachausschuss Technik der deutschen Feuerwehren gibt nun den Kommunen mit ihren Feuerwehren eine Überarbeitung der Fachempfehlung der "Gestaltung der Zahlungsbedingungen bei Ausschreibungen" an die Hand. Vor dem Hintergrund schwankender Inflationsraten ist die Festlegung anerkannter Preisindizes für Auftraggeber und Auftragnehmer beiderseits eine wichtige Basis für wirtschaftliche Angebote.

Der Fachausschuss Technik der deutschen Feuerwehren ist ein gemeinsames Gremium des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF-Bund). Lars Oschmann, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), erklärt: "Ich freue mich, dass die Facharbeit so hochaktuell auf Entwicklungen reagiert und den Feuerwehren an der Basis kompetente Empfehlungen für die Beschaffung geben kann."

Die ursprüngliche Fachempfehlung war im September 2022 erschienen. In der Überarbeitung durch Jörg Fiebach (Feuerwehr München), Günther Pinkenburg (MAYBURG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Mitwirkender in der Facharbeit des Landesfeuerwehrverbandes Bayern) und Susann Horn (Feuerwehr Leipzig) lag der Schwerpunkt auf der Schärfung der Definition der Preisgleitklauseln, Umgang mit der Beladung bei langen Lieferzeiten und der Absicherung eines möglicherweise bereits gezahlten Fahrgestells bei Insolvenz eines Auftragnehmers. Die Autoren sind überzeugt: "Die Fachempfehlung verbessert damit die Kalkulationsmöglichkeit der Anbieter und damit die Aussicht der Feuerwehren auf den gewünschten Wettbewerb bei ihren Angeboten."

Die Fachempfehlung steht auf der DFV-Webseite zum Herunterladen bereit: https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/publikationen/fachempfehlungen/.

