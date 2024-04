Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben am Freitag, 14. Juni, die Möglichkeit, sich in Wiesbaden vor dem Foyer der Kurhaus-Kolonnaden an einem Infostand über Osteopathie zu informieren. Am Wochenende findet ein Geburtstagssymposium statt. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/79623 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.