- Volle Sichtbarkeit in Nordrhein-Westfalen: immowelt startet groß angelegte regionale Markenkampagne - Hauptbahnhof in Köln erstrahlt ab Mai in Gelb: immowelt erscheint auf XXL Ground Postern, Video-Screens und auf Stair Brandings - immowelt auf die Ohren: Ab Mitte April läuft der immowelt Spot im Radio bei 1LIVE in ganz NRW - Deutschlandweite Markenkampagne "wenn immo, dann immowelt." läuft weiterhin das ganze Jahr im TV, Streaming und Online

In Nordrhein-Westfalen führt kein Weg an immowelt vorbei - und das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich. Denn wer im Kölner Hauptbahnhof unterwegs ist, sieht gelb. Im Mai sind an jeder Ecke des am stärksten frequentierten Bahnhofs Nordrhein-Westfalens immowelt Werbemittel zu sehen - vom Ground Poster bis zu großen Video-Screens. Zusätzlich ist immowelt auch NRW-weit im Radio präsent. Bereits ab Mitte April läuft bei 1LIVE, einem der beliebtesten Sender des Bundeslandes, zu besten Sendezeiten der immowelt Radio-Spot.

"Die Erfolge unserer massiven Werbemaßnahmen wie dem aktuellen TV-Spot bestätigen unseren Kurs der geballten Marketing-Offensive. 9 von 10 Deutschen kennen bereits die Marke immowelt*. In Nordrhein-Westfalen sehen wir allerdings noch Potenzial, um unsere Marktanteile zu steigern", sagt Felix Kusch, Geschäftsführer von immowelt. "Dank unseres Radio-Spots in einem der reichweitenstärksten Radiosender und des gelb gefärbten Kölner Hauptbahnhofs ist immowelt in NRW omnipräsent. Als gebürtigen Düsseldorfer freut es mich daher umso mehr, dass es nun einen Grund mehr gibt, die andere Seite des Rheins zu besuchen."

Hauptbahnhof in Gelb: vom Eingang bis zu den Gleisen

Das Schaufenster der regionalen Marketingkampagne ist der Kölner Hauptbahnhof, der ab 1. Mai in immowelt Farben erstrahlt. Bereits am Eingang begrüßt ein riesiges Ground Poster Besucher. Auf der großen Videowall im Eingangsbereich läuft der immowelt Werbespot. Zusätzlich verkürzen werbliche Inhalte auf Infoscreens an den Gleisen die Wartezeit auf die U-Bahn. Wer durch den Hauptbahnhof läuft, kommt zudem an unzähligen weiteren Bildschirmen mit immowelt Botschaften vorbei. Abgerundet wird die Werbekampagne durch ein aufmerksamkeitsstarkes Stair Branding beim Aufgang zur S-Bahn.

Die Kampagne startet am 15. April mit dem Beginn der Ausstrahlung des immowelt Radio-Spots bei 1LIVE. Der 20-sekündige Spot läuft zwischen 15 und 18 Uhr und richtet sich an eine breite Zielgruppe: Eigentümer, Suchende und jeden, der sich für Immobilien interessiert. 1LIVE, das zum Westdeutschen Rundfunk gehört, ist dafür der ideale Werbepartner. Das Sendegebiet deckt ganz NRW ab und unter der Woche schalten täglich rund 2,7 Millionen Hörer den Sender ein. Dass 1LIVE die jüngste Hörerstruktur aller Radiosender in NRW hat, ist ein weiterer Pluspunkt. Gerade junge Menschen ziehen häufig um und suchen nach einer neuen Wohnung oder einem Haus.

"wenn immo, dann immowelt." weiterhin präsent im TV, Streaming und Co.

Parallel zur regionalen Markenkampagne setzt immowelt weiterhin auf die deutschlandweite Markenkampagne mit der zentralen Botschaft "wenn immo, dann immowelt.", die bereits seit Februar 2023 läuft. Die Kampagne wird noch das ganze Jahr über auf allen relevanten Medienkanälen in der Bundesrepublik ausgespielt: zur Prime Time im TV, bei beliebten Streaming-Diensten wie Netflix oder Amazon Prime, in reichweitenstarken Online- und Print-Medien sowie über alle gängigen Social-Media-Kanäle.

Realisiert wurde die deutschlandweite Markenkampagne von dem Berliner Kreativteam Rebmann+Poguntke. Die Kampagne in Köln wurde zusammen mit der Berliner Kreativagentur noga verwirklicht.

*Quelle: innofact Studie (Dezember 2023) - Gestützte Markenbekanntheit in der Kernzielgruppe 30 bis 49 Jahre

Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).

Über immowelt:

Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

