Berlin (ots) - Eithan Wolf, CEO Europe des internationalen Auslandskrankenversicherers PassportCard (https://www.passportcard.de/) erhält in diesem Jahr bei den German CEO Excellence Awards von EU Business News die Auszeichnung als "Most Innovative Health Insurance CEO of the Year 2024 (Europe)".

Mit dieser begehrten Auszeichnung werden jedes Jahr die Erfolge herausragender, innovativer Führungspersönlichkeiten der Branche hervorgehoben. Für seine visionäre Arbeit u.a. bei der Führung des Teams von PassportCard und sein großes persönliches Engagement für mehr Diversität in der Versicherungsbranche konnte Eithan Wolf nun den Award entgegennehmen.

Vielfalt am Arbeitsplatz, gemeinsame Werte und Ziele sowie ein Umfeld, welches jedem Mitarbeiter das Gefühl gibt, ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Unternehmens zu sein - dafür möchte Eithan Wolf als CEO und Führungspersönlichkeit in seinem Unternehmen stehen.

"Die Anerkennung verschiedener Charaktere, Hautfarben, Kulturen und Geschlechter innerhalb des Teams ist für mich entscheidend", erklärt er. "Ich setze mich daher ganz besonders für eine integrative Kultur bei PassportCard ein und versuche, die einzigartigen Beiträge jedes Einzelnen entsprechend zu sehen, schätzen und würdigen. Ich bin überzeugt, indem wir Vielfalt anerkennen und sogar zelebrieren, schaffen wir einen Arbeitsplatz, an dem sich jeder gesehen, gehört und ermächtigt fühlt, täglich sein Bestes zu geben. Genau das macht ein Unternehmen langfristig erfolgreich."

Neben Eithan Wolf, CEO Passportcard wurden einige weitere herausragende CEO's und Branchengrößen ausgezeichnet. Eine vollständige Liste sowie ausführliche Portraits der Preisträger find sie hier:

https://www.eubusinessnews.com/issues/german-ceo-excellence-awards-2024/

Über PassportCard:

PassportCard ist ein Mitglied der David Shield und White Mountains Unternehmensgruppe (NYSE: WTM), die seit 1999 führend im Bereich der internationalen Kranken- und Reiseversicherung ist und weltweit über zwei Millionen Kunden betreut. Das in Hamburg ansässige Unternehmen konzentriert sich seit 2015 auf den deutschen Markt und arbeitet mit der Allianz, MGEN und TK zusammen. Das Unternehmen mit CEO Eithan Wolf, ist Gewinner des Deutschen Innovationspreises 2021, der BOLD Awards 2023 und nun auch des German CEO Excellence Awards

