Riniken (ots) - Eine angeschlagene Beziehung zu retten, kann für die Beteiligten einen enormen Kraftakt darstellen - verlieren wollen sich die meisten Partner aber auch nicht. Um Paare in dieser misslichen Lage zu unterstützen, betreiben Jeannette Hansen Schärer und Thomas Schärer die Paarberatung Schärer-Hansen. Indem sie zwischen den Standpunkten der Partner übersetzen, tragen sie im Rahmen der Beratung aktiv zur Lösungsfindung bei und sorgen dafür, dass Paare nachhaltige Verbesserungen im gemeinsamen Miteinander erreichen. Hier erfahren Sie, wann es sinnvoll ist, eine Paarberatung aufzusuchen.

Mit der Zeit sammeln sich in den meisten Beziehungen immer mehr Altlasten das: Das beginnt bei Problemen, die nie wirklich aufgearbeitet wurde, weil keiner der Partner das gemeinsame Glück stören wollte, geht über schlechte Angewohnheiten und endet beim Gefühl, sich in einer Sackgasse zu befinden. Den Schritt zu einer professionellen Unterstützung wagen allerdings die wenigsten. "Viele Menschen wollen die Probleme in ihrer Beziehung allein lösen. Die Entscheidung für professionelle Hilfe wird daher oft als Eingeständnis einer Niederlage angesehen. Das stimmt jedoch nicht", erklärt Thomas Schärer, Geschäftsführer der Paarberatung Schärer-Hansen.

"Tatsächlich ist es der Schritt in die richtige Richtung. Aber um eine angeschlagene Beziehung zu retten und den Prozess zu beschleunigen, müssen beide Partner am selben Strang ziehen. Eine Paarberatung bietet dabei wichtige Unterstützung und neue Perspektiven", erklärt der Experte weiter. "Voraussetzung ist jedoch immer, dass beide Partner an einer Lösung interessiert und bereit sind, sich darauf einzulassen." Gemeinsam mit seiner Frau Jeannette Hansen Schärer betreibt er die Paarberatung Schärer-Hansen. In 25 Jahren Ehe und zahlreichen fachlichen Fortbildungen haben sie einen immensen Erfahrungsschatz zur Lösung von Beziehungsproblemen gesammelt. Diesen geben sie in ihrer Beratung weiter, um anderen Paaren zurück in ein harmonisches Zusammenleben zu verhelfen. Welche Indikatoren dafür sprechen, dass eine Paarberatung sinnvoll wäre, verraten die beiden Experten hier.

Streit, Missverständnisse, fehlende Kommunikation - Zeichen für tieferliegende Probleme

Streit und Konflikte kommen in den besten und harmonischsten Beziehungen vor und zählen zu den häufigsten Herausforderungen für Paare - sie gehören also für viele einfach zum Beziehungsalltag dazu. Entwickeln sich Konflikte jedoch zur Gewohnheit, kann dies ein Indiz für ein tieferliegendes Problem darstellen. Dieses lässt sich nur schwer lösen, solange beide Seiten auf ihre eigene Sichtweise pochen.

Eine Paarberatung kann bei häufigem Streit dazu beitragen, die Kommunikation nachhaltig zu verbessern. Werden Kommunikationsprobleme unter Anleitung eines Paarberaters in strukturierter Form aufgearbeitet, können die Ursachen aufgespürt und gemeinsam bewältigt werden. Gleichzeitig erlernen die Beteiligten eine neue Form der Gesprächsführung, die es ihnen langfristig erleichtert, offen und konstruktiv miteinander über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen.

Verletzungen aufarbeiten und Vertrauen zurückgewinnen

Ebenso ist mangelndes Vertrauen ein großes Problem für Paare: Untreue, Lügen oder inkonsistentes Verhalten können selbst in langjährigen Beziehungen dazu führen, dass es schwerfällt, dem Partner weiterhin zu vertrauen. Dies stellt eine enorme Belastung für die Beziehung dar und kann schnell zur Trennung führen. Je länger dieser Zustand anhält, desto schwerer wird es auch, das verlorene Vertrauen wiederherzustellen und zu lernen, selbst wieder zu vertrauen.

Nach einem Ereignis, das das Vertrauensverhältnis erschüttert hat, sollten Paare daher dringend erwägen, eine Paarberatung aufzusuchen. Verglichen mit dem Eins-zu-eins-Gespräch ist es im geschützten Umfeld einer Sitzung mit einem Spezialisten einfacher, über vergangene Verletzungen zu sprechen und die Gründe für das dazugehörige Verhalten aufzudecken. Auf Dauer ist es so möglich, schädliche Verhaltensweisen abzulegen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und in Zukunft transparenter und ehrlicher miteinander umzugehen.

Mit einer Paarberatung aus der Stagnation herausfinden

Eine Paarberatung ist jedoch nicht nur sinnvoll, wenn ein konkretes und offensichtliches Problem vorliegt. Viele Paare leben jahrelang mit dem Gefühl, sich im Kreis zu bewegen oder in einer Sackgasse gefangen zu sein. Man bleibt also zusammen, weil man die Gegenwart des jeweils Anderen gewohnt ist und nicht missen will, findet aber keine Erfüllung mehr in der gemeinsamen Zeit.

In solch einer Lage kann ebenfalls eine Paarberatung hilfreich sein, um eine frische Sichtweise auf die Beziehung zu erlangen und dieser neues Leben einzuhauchen. So bietet eine Beratungssitzung die Chance, dem zunächst vagen Gefühl der Unzufriedenheit einen Namen zu geben, gemeinsame Ziele zu definieren und Wege zu finden, als Paar zu wachsen. Dies ermöglicht es vielen Paaren, sich wieder anzunähern, gemeinsame Interessen zu entdecken und erneut Erfüllung in der Beziehung zu finden.

Fazit: Probleme nicht aufschieben, sondern möglichst früh gemeinsam angehen

Zusammenfassend ist eine Paarberatung also insbesondere dann sinnvoll, wenn ein oder beide Partner feststellen, dass die Beziehung erste Risse aufweist. Dies kann konkrete Gründe haben, aber auch einfach nur auf ein ständig präsentes Gefühl zurückzuführen sein, dass etwas nicht stimmt. In jedem Fall müssen jedoch beide Partner bereit sein, an sich und der Beziehung als solcher zu arbeiten, damit eine Paarberatung erfolgreich sein kann - der Paarberater kann schließlich helfen, aber nicht alle Probleme im Alleingang lösen.

Ein schlechtes Gefühl in Bezug auf die eigene Beziehung sollten Paare daher immer ernst nehmen und gemeinsam nach einer Lösung suchen. Dabei sollte man sich nicht scheuen, schon frühzeitig externe Spezialisten hinzuzuziehen, wenn keine Besserung eintritt. Je früher ein Problem entdeckt und konstruktiv aufgearbeitet wird, desto größer ist nämlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingt, die Beziehung zu retten.

