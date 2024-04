Mainz (ots) - MMA, Mixed Martial Arts, gilt als Königsdisziplin des Kampfsports und fasziniert auch hierzulande immer mehr Menschen. Was für manche nach purer Gewalt aussieht, ist in Wahrheit knallharter Leistungssport. Die dreiteilige Dokumentation "Fight Hard. Fight Fair – MMA-Kämpfer in Deutschland" ist schon jetzt in der ZDFmediathek verfügbar. In ZDFinfo wird sie am Freitag, 19. April 2024, ab 22.30 Uhr gesendet. Die Filme von Dino Argentiero und Steven Melzer begleiten vier deutsche MMA-Kämpfer und zwei Kämpferinnen mehrere Monate im Training, bei ihren Kämpfen und in ihrem Alltag jenseits des Käfigs.

"Die Qual" (22.30 Uhr; 1/3)

Niko Samsonidse ist 28 Jahre alt und seit 13 Jahren MMA-Kämpfer. Eigentlich hat er soziale Arbeit studiert. Seinem Sport ordnet er alles unter. Vor allem, wenn er kurz vor dem nächsten Kampf steht. Dabei geht es nicht nur um Kraft und Schlagtechniken, sondern auch um mentale Stärke und taktische Fähigkeiten. Auch Katharina Dalisda aus Frankfurt am Main gibt alles für ihren Traum. Sie ist das weibliche Aushängeschild des MMA in Deutschland. Die studierte Sportökonomin arbeitet Teilzeit in einer Sportrechteagentur, denn von den Gagen aus den MMA-Kämpfen allein kann sie nicht leben. Noch nicht.

"Der Kampf" (23.10 Uhr; 2/3)

Für David Balevski ist der Sport auch ein Weg in ein besseres Leben. Er wuchs in einem Münchner Brennpunktviertel auf und sagt: "Der Sport hat mir Halt gegeben und mich Disziplin gelehrt." Auch Sami Zarabi hat mit seinen 23 Jahren schon viel erlebt. Der gebürtige Afghane floh 2015 gemeinsam mit seiner Mutter und zwei Brüdern nach Deutschland, besuchte in Oranienburg das Gymnasium und will sich nun Schritt für Schritt in die MMA-Elite emporkämpfen.

"Die Entscheidung" (23.55 Uhr; 3/3)

Daniel Weichel ist als mehrfacher Champion und Kämpfer des Jahres 2020 eine Größe in der deutschen MMA-Szene. Er bricht mit allen gängigen Klischees: Gut bürgerlich im Odenwald aufgewachsen, liebender Familienvater, hat er sich schon früh für eine Karriere als Profi-Kampfsportler entschieden. Doch wie lange will und kann er den Sport noch ausüben? Auch Anna Gaul muss sich entscheiden. Die 24-Jährige studiert Medizin, hat bereits ihr zweites Staatsexamen bestanden und will irgendwann als Ärztin arbeiten. Doch sie liebt auch den MMA-Sport, ist bereits als Amateurin Welt- und Europameisterin geworden. Wird sie den Schritt ins Profilager gehen?

