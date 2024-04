Fulda (ots) - Der hessische Lebensmitteleinzelhändler tegut... und Joey Kelly haben entschieden, ab sofort gemeinsame Wege zu gehen: Seit Anfang März 2024 unterstützt der Extremsportler und Musiker das Unternehmen als Visionär, Impulsgeber und Motivator. Und das Beste: Auch die Kundinnen und Kunden profitieren von dieser Zusammenarbeit.

Die gemeinsame Reise beginnt mit einer Highlight-Veranstaltung diesen Sommer, und das im wahrsten Sinne des Wortes: tegut... Geschäftsführer Thomas Gutberlet und Joey Kelly werden gemeinsam im Juli von München aus auf die Zugspitze wandern. Fünf Kundinnen und Kunden können sich ab sofort bewerben, um bei diesem einmaligen Abenteuer dabei zu sein. Diese Reise soll nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Herausforderung darstellen, die zur Selbstreflexion dient und den Blick auf das Wesentliche lenkt. Joey Kelly ist der Meinung, dass "das Leben erst dort richtig beginnen kann, wo die Komfortzone endet. Neue Herausforderungen anzugehen, über sich hinauszuwachsen und zu erkennen, was im Leben wirklich zählt - das sind die Grundgedanken, die tegut... und mich zu dieser gemeinsamen Wanderung bewegt haben."

"Wir befinden uns in einer schnelllebigen Zeit, in der Unsicherheit zu spüren ist", erklärt Thomas Gutberlet und ergänzt, "wir wollen mit dieser Aktion ein Zeichen für die Bedeutung von mentaler Stärke und Teamgeist setzten. Die Zufriedenheit in den einfachen Dingen des Lebens wiederzufinden und den Alltag zu entschleunigen, sind die Ziele der gemeinsamen Reise. Joey Kelly verkörpert genau diese Einstellung und hilft uns dabei, die Ziele zu erreichen."

Vor der Wanderung werden die Teilnehmenden zu einem Vorbereitungscamp auf den denkmalgeschützten Hof von Joey Kelly in der Nähe von Köln eingeladen. Hier erhalten sie nicht nur ein physisches, sondern auch ein mentales Training durch Workshops und individuelle Coaching-Sitzungen. Die Workshops behandeln die Themen Ernährung und gute Lebensmittel, Bewegung sowie mentale und körperliche Gesundheit und bereiten die Teilnehmenden ideal auf die Reise vor.

Wer dabei sein möchte, kann sich online bewerben unter: tegut.com/Joey-Kelly (https://www.tegut.com/joey-kelly.html)

Über tegut...

Die tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG ist ein Handelsunternehmen mit über 300 Lebensmittelmärkten in Hessen, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Das Angebot frischer und ökologischer Lebensmittel, regionaler Bezug sowie Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden stehen im Fokus des Vollsortimenters.

Bis zu 23 000 Produkte

tegut... bietet seinen Kundinnen und Kunden rund 23.000 Produkte: Gängige Markenprodukte, die günstigen Preiseinstiegsprodukte der Marke "Jeden Tag", die wertigen Eigenmarken in den Preis- und Qualitätsstufen tegut... Mehrwertmarke mit dem tegut... Reinheitsversprechen, tegut... vom Feinsten und tegut... Bio sowie eine Vielzahl weiterer Bio-Marken und Bio-Verbandsware wie z.B. von Bioland, Naturland und Demeter.

Vollsortimenter mit Fokus auf Bio

1982 hat tegut... erstmals Bio-Lebensmittel in sein Sortiment aufgenommen und erwirtschaftet heute mit über 4.600 Bio-Produkten 27,9 % seines Umsatzes (2022: 28,5 %). tegut... betreibt unterschiedliche Vertriebskonzepte: Derzeit 164 Supermärkte (in Eigenregie mit 800 qm bis 2.500 qm Verkaufsfläche als Vollsortimenter mit bis zu 23.000 Artikeln), 113 inhabergeführte Nahversorgermärkte (mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche und rund 7.500 angebotenen Artikeln) sowie 24 "tegut... Lädchen" (ab 120 qm auf dem Land und in Stadtquartieren mit rund 4.200 Produkten zur Nahversorgung). Seit November 2020 betreibt das Unternehmen mit dem Konzept tegut... teo darüber hinaus auch digitale Kleinstläden mit einer Verkaufsfläche von gerade einmal 50 Quadratmetern an aktuell 39 Standorten. Darüber hinaus gibt es drei sogenannte QUARTIER-Märkte mit einer Größe von ca. 400 Quadratmetern und einem großen Angebot an frischen Snacks und fertig zubereiteten Speisen.

Teil der Migros Zürich

Seit 2013 ist tegut... ein Teil der Genossenschaft Migros Zürich. 2023 beläuft sich der Netto-Umsatz auf 1,28 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,25 Mrd.) Insgesamt sind im Durchschnitt rund 7.700 Menschen in den Märkten, den Logistikzentren und den Zentralen Diensten in Fulda für tegut... tätig. Im Jahr 2023 hat tegut... 19 Filialen der Bio-Supermarktkette basic übernommen.

Karriere

tegut... ist immer auf der Suche nach engagierten Mitarbeitenden im Unternehmen. Ob Berufseinsteiger oder Professionell: Unter www.tegut.com/karriere finden Interessierte jede Menge aktuelle Stellenangebote für den Vertrieb, die Zentralen Dienste oder die Logistik.

Weitere Informationen

www.tegut.com, www.facebook.com/tegut, www.instagram.com/tegut, tiktok.com/@tegut oder pinterest.de/tegut_gutelebensmittel/

