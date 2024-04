Unterföhring (ots) - 11. April 2024. Das wird super. Das wird sportlich. ProSieben macht den Samstag, 25. Mai, und den Sonntag, 26. Mai, zum Super-Sport-Wochenende. Mit den Eishockey-WM-Finalspielen live aus Prag. Mit der DTM live aus der Lausitz. Und mit dem ersten Spieltag der European League of Football (ELF).

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Das gab es noch nie auf ProSieben. Ein ganzes Sportwochenende mit insgesamt 18 Stunden Live-Berichterstattung. Schon mal vielen Dank an unser tolles 'ran'-Team, das das Super-Sport-Wochenende für uns auf den Bildschirm bringt. Internationales Eishockey, europäischer Football und nationaler Motorsport. Ich weiß, was ich am letzten Mai-Wochenende schaue."

Das ProSieben-Sport-Programm am Super-Sport-Wochenende:

Samstag, 25. Mai 2024

13:00 Uhr "ran racing: DTM", Qualifying

14:00 Uhr "ran Eishockey live: WM", 1. Halbfinale

16:45 Uhr "ran racing: DTM", Rennen

18:05 Uhr "ran Eishockey live: WM", 2. Halbfinale (Ende gegen 21:00 Uhr)

Sonntag, 26. Mai 2024

13:00 Uhr "ran racing: DTM", Rennen

15:00 Uhr "ran Eishockey live: WM", Spiel um Platz 3

17:40 Uhr "ran Football: ELF", Stuttgart Surge vs. Munich Ravens

(komplettes Spiel ab 16:25 Uhr auf ProSieben MAXX)

19:55 Uhr "ran Eishockey live: WM", Finale (Ende gegen 23:15 Uhr)

Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream

