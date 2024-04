Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG gab heute bekannt, dass sie von SAP für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit vier SAP© Pinnacle Awards 2024 in folgenden Kategorien ausgezeichnet wurde: "GROW with SAP", "Intelligent Enterprise Value Realization", "Customer Success Management" and "Partner-Led Demand Management". Das führende global tätige SAP-Beratungshaus für den Mittelstand erlangte darüber hinaus in fünf Kategorien eine Finalistenplatzierung: "Delivery Quality", "Sales Success - Cross Segment", "Sales Success Midmarket", "Business Process Transformation" and "Social Impact". Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Die Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards in 26 Kategorien wurden auf der Grundlage von Vorschlägen von SAP, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt.

"Die SAP Pinnacle Awards würdigen den herausragenden Beitrag unseres Partnernetzwerks zur Transformation unserer Kunden. Die Preisträger werden dafür ausgezeichnet, dass sie ihre Kunden durch innovative Cloud-Services und -Lösungen erfolgreich dabei unterstützen, neue Spitzenleistungen zu erreichen", sagte Christian Klein, CEO und Mitglied des Vorstands der SAP SE.

"Als langjähriger Partner von SAP freuen wir uns sehr über diese Auszeichnungen. Mit den Pinnacle Awards werden die weltweit besten Partner ausgezeichnet - mit vier Awards und fünf Finalistenplatzierungen sind wir in diesem Jahr der Top-Gewinner. Dieses hervorragende Ergebnis ist ein deutliches Signal an unsere Kunden und an unser gesamtes Team, das eine starke Leistung erbracht hat", so Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Besonders stolz bin ich auf die Auszeichnungen in den Kategorien 'GROW with SAP' und 'Intelligent Enterprise Value Realization', die unseren zukunftsorientierten Kurs bestätigen. Die erfolgreiche Transformation des Mittelstands in die Public Cloud im vergangenen Geschäftsjahr zeigt, dass wir wettbewerbsstark sind und unseren Erfolgskurs konsequent fortsetzen. Darüber hinaus bleibt es unser Ziel, integrierte End-to-End-Geschäftsprozesse abzudecken, die SAP S/4HANA Cloud und weitere Lösungsbereiche umfassen und auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) basieren."

Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und Kunden durch innovative Konzepte und herausragende Kompetenz helfen, ihre Ziele umzusetzen. Die Pinnacle Awards sind das wichtigste globale Partneranerkennungs- und -auszeichnungsprogramm der SAP. In diesem Jahr wurde eine Elitegruppe von nur 16 Partnern weltweit ausgezeichnet. Der Gewinn von vier der 26 Auszeichnungen zeigt die herausragenden Leistungen von NTT DATA Business Solutions beim Vorantreiben von SAP-Geschäften und Co-Innovationen, um Kunden bestmöglich zu unterstützen. NTT DATA Business Solutions ist bereits zum zehnten Mal in Folge mit dem Pinnacle Award ausgezeichnet worden.

Nähere Informationen zu den SAP Pinnacle Awards 2024 finden Sie hier (http://www.sap.com/pinnacle).

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/) treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 15.000 Menschen in über 30 Ländern.

