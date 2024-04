München (ots) - Schutz und Management von geistigem Eigentum steht erneut im Fokus des hybriden Events am 25. April in München

Anaqua (https://ots.de/wUZzMD), der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, veranstaltet am 25. April um 14.00 Uhr gemeinsam mit dem Verband Der Mittelstand.BVMW Bayern ein weiteres Event zum Thema Geistiges Eigentum / Intellectual Property. Die Veranstaltung ist hybrid konzipiert und kann sowohl in Präsenz in den Räumlichkeiten von SKM-IP in der Münchener Innenstadt als auch online im Livestream via TEAMS mitverfolgt werden.

Die Fortsetzung der seit Jahren beliebten IP Management-Veranstaltungsreihe thematisiert auch heuer wieder aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Intellectual Property-Sektor und wird diesmal moderiert von Jakob Schott (Kanzlei Wuesthoff&Wuesthoff).

Nach einem Jahr "Einheitliches Patentgericht" zieht Konstantin Schallmoser (Kanzlei Preu Bohlig & Partner) in einer Präsentation Bilanz und wird anschließend einen Ausblick auf die weitere Entwicklung geben.

Detlev-Georg Schmidt-Bilkenroth, Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), wird in seinem Vortrag Einblicke in nationale Patentstrategien und deren Bedeutung geben.

Abschließend wird die Veränderung der IP-Welt durch Künstliche Intelligenz diskutiert. Antje Heuer (Kanzlei Beetz&Partner) und Jan Witt (Anaqua Deutschland) sprechen in einem gemeinsamen Vortrag darüber, wie zukunftsfähig KI-Lösungen in der IP-Welt sind.

Im Anschluss haben die Vor-Ort-Teilnehmer (maximal 20 Anmeldungen möglich) wieder die Möglichkeit zum persönlichen Austausch.

Zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://www.bvmw.de/de/unternehmertum/veranstaltungen/ip-welt-im-wandel

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die IP Management-Lösungen AQX® and PATTSY WAVE® von Anaqua kombinieren Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa, Asien und Australien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com (https://ots.de/wUZzMD) oder LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).

