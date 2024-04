Lebach (ots) - Zielgruppenspezifisches Marketing mit psychologisch optimierten Inhalten ist eine der Kernkompetenzen von der Marketingagentur 3 Plus Solutions aus dem Saarland. Dieses einzigartige Know-How konnte Geschäftsführer Marco Schröder kürzlich mit der erfolgreich absolvierten Zertifizierung zum Verkaufspsychologie-Experten mit TÜV-Rheinland geprüfter Qualifikation unter Beweis stellen. Damit gehört er mit seiner Agentur nun zu einem der wenigen Spezialisten, die diese Auszeichnung vorweisen können. Nur 20 andere Marketing-Agenturen aus dem DACH-Raum haben diese Qualifikation ebenfalls erworben.

Die bestandene Prüfung bescheinigt den Absolventen hohe Kompetenzen in verschiedenen Bereichen des Marketings. Dazu gehören unter anderem das Neuroprofiling, die Nutzung von psychologischen Triggern sowie die Produktpositionierung basierend auf der Motivkompass nach Dirk W. Eilert.

Im Voraus mussten alle Prüfungsteilnehmer das Seminar "Meistertraining Marketing und Sales" belegen. Die Prüfung ist das erste und einzige TÜV-Siegel zum Verkaufspsychologie-Experten, womit ein neuer Standard für Marketing in Deutschland geschaffen wurde. Ambitionierte Unternehmen können sich mit diesem Kompetenznachweis langfristig als zuverlässige und konkurrenzlose Marke platzieren.

Professionelles Marketing mit psychologisch optimierten Inhalten als Kernkompetenz

Für 3 Plus Solutions ist die Optimierung der fachlichen Kompetenzen seiner Mitarbeitenden Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Wirtschaften. Daher arbeitet das Lebacher Unternehmen seit 2018 mit dem bekannten Verkaufspsychologen Matthias Niggehoff zusammen, der mehrere Aus- und Weiterbildungen für das 3 Plus Solutions-Team durchführte. Dadurch nutzt die Marketingagentur stets die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und entwickelt auf dieser Basis psychologisch optimierte Websites und effektive sowie hochwirksame Werbekampagnen für ihre Kunden. Durch verkaufspsychologische Marketingstrategien ziehen Unternehmen dann genau die Kunden an, die perfekt zu ihnen passen. Dafür kreiert 3 Plus Solutions einen ganzheitlich stimmigen Markenauftritt mit Corporate- und Webdesign, Landingpages und Websites, wodurch Kunden ihr Kerngeschäft noch erfolgreicher betreiben können.

Zertifikat honoriert Marketing-Expertise von 3 Plus Solutions

"Für mich ist die bestandene Prüfung ein äußerst wichtiger Meilenstein", sagt Geschäftsführer Marco Schröder. "Sie stellt unsere Expertise im Marketing mit psychologisch optimierten Inhalten unter Beweis." Bereits 2022 wurde der Expertenstatus der saarländischen Marketingagentur honoriert, indem ihr durch das Institut für Verkaufspsychologie der "Verkaufspsychologie Exzellenz Award" verliehen wurde.

Über 3 Plus Solutions

Mit Sitz im grünen Mittelpunkt des Saarlandes, in Lebach, vereint die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zwei Geschäftsbereiche unter einem Dach: IT-Systemhaus und Marketingagentur. Als erfahrener IT- und Marketingdienstleister liegt die Expertise vor allem darin, die Kunden mit individuellen Lösungen auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und sie in der digitalen Welt ganz nach vorne zu bringen. Marco Schröder und Steffen Mai sind die Gründer von 3 Plus Solutions und leiten das Unternehmen als Geschäftsführer.

