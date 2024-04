Nidderau (ots) - Klassische Radiowerbung war lange Zeit für die meisten Unternehmen unerschwinglich. Martin Wagner, Geschäftsführer der ExtraTipps Deutschland GmbH, wollte dies ändern und hat eine Möglichkeit geschaffen, endlich auch kleinen und mittelständischen Unternehmen Zugang zu bezahlbarer Radiowerbung zu verschaffen. In diesem Artikel verrät er, wie er es geschafft hat, dieses Ziel zu erreichen, welche Vorteile sich daraus für seine Kunden ergeben und welche Rolle dabei das einzigartige Konzept seiner Firma spielt.

Viele kleine und mittelständische Unternehmen träumen davon, ihre Marke durch Radiowerbung bekannt zu machen. Denn: Radiowerbung bietet Unternehmen eine Reihe signifikanter Vorteile, die sie zu einem attraktiven Instrument im Marketingmix machen. So erreicht das Radio täglich Millionen von Hörern. Es ist ein Medium, das Menschen zu Hause, im Auto, am Arbeitsplatz und sogar unterwegs über mobile Geräte begleitet. Dadurch können Unternehmen eine breite und vielfältige Zielgruppe ansprechen. Hinzu kommt, dass Radio als traditionelles Medium bei vielen Menschen ein hohes Maß an Vertrauen genießt. Werbung über diesen Kanal kann also von diesem Vertrauensvorschuss profitieren und die Glaubwürdigkeit einer Marke oder eines Produktes stärken. Doch die Kosten für Radiospots, Lizenzen und Sendezeiten überstiegen bislang das Budget von kleinen und mittelständischen Unternehmen. "Radiowerbung hat eine unvergleichliche Wirkung und sollte nicht nur großen Konzernen vorbehalten sein", so Martin Wagner von der ExtraTipps Deutschland GmbH.

"Ich habe lange daran gearbeitet, Radiowerbung endlich auch für kleine und mittelständische Unternehmen bezahlbar zu machen", so der Unternehmer weiter. "Wir haben ein System entwickelt, das es unseren Kunden ermöglicht, zu Sonderkonditionen zu werben, ohne die Qualität oder den Impact ihrer Kampagnen zu kompromittieren." Seine Expertise und die langjährige Erfahrung seiner Agentur qualifizieren ihn als idealen Partner für Unternehmen, die in der Radiowerbung Möglichkeiten sehen, ihr Unternehmen auf ein neues Level zu heben. Über 5.000 erfolgreiche Radiospotproduktionen beweisen die Wirksamkeit seiner Strategie.

Radiowerbung ist ein Alleskönner

Durch die Nutzung von Radiowerbung können Unternehmen ihre Markenbekanntheit signifikant steigern. Das Radio erreicht täglich Millionen von Hörern, einzelne Radiosender richten sich oft an spezifische demografische Gruppen oder Interessengebiete, was es Unternehmen ermöglicht, ihre Werbung gezielt auf die gewünschte Zielgruppe auszurichten. So kann die Effizienz der Werbeausgaben erhöht werden. Darüber hinaus können Musik und Stimmen Emotionen wecken und eine persönliche Verbindung zum Hörer aufbauen. Durch kreativ gestaltete Radiospots können Unternehmen eine emotionale Bindung zu ihrer Zielgruppe aufbauen und sich im Gedächtnis der Hörer verankern. Für Martin Wagner ist klar: "Radiowerbung ist ohne Zweifel eine sinnvolle Investition. Wie genau sich diese Investition auswirkt, hängt dabei natürlich vom Potenzial des Unternehmens ab."

Die Herausforderung: Radiowerbung für jeden zugänglich machen

Die Vorteile von Radiowerbung liegen klar auf der Hand, allerdings ist die Landschaft der Radiowerbung komplex. Eine Kampagne erfordert die Koordination zahlreicher Fachleute - von Textern über Sprecher bis hin zu juristischen Beratern. Für viele Unternehmen ist dies eine kaum zu überwindende Hürde. Die ExtraTipps Deutschland GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Prozess zu vereinfachen: Durch die enge Zusammenarbeit mit großen Sendern, wie ANTENNE BAYERN, HIT RADIO FFH, ANTENNE NIEDERSACHSEN und ANTENNE NRW, sowie ein ausgeklügeltes System können auch kleinere Unternehmen effektive Radiokampagnen realisieren. Das Konzept basiert auf einer einfachen, aber wirkungsvollen Idee: umfassende Dienstleistungen zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Von der Konzeption über die Produktion bis hin zur Ausstrahlung - alles aus einer Hand. "Unsere Kunden sollen sich nicht um Details kümmern müssen. Sie profitieren von unserer Expertise und konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft", so Martin Wagner. Dieser Ansatz schont nicht nur das Budget der Unternehmen, sondern spart ihnen auch wertvolle Zeit.

Die Zusammenarbeit mit der ExtraTipps Deutschland GmbH beginnt mit der Erarbeitung des USP - hier arbeitet der Kunde mit einem erfahrenen Textspezialisten zusammen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden dann in passende Textvorschläge in Form gebracht, die das Angebot des Unternehmens und den USP präzise auf den Punkt bringen. Nach der Freigabe wird der Text von einem professionellen Sprecher eingesprochen und mit passender Musik hinterlegt. Im Anschluss kann der Radiospot schon ausgestrahlt werden. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Radiosendern wie ANTENNE BAYERN, HIT RADIO FFH, ANTENNE NIEDERSACHSEN, ANTENNE NRW und vielen mehr sind eine hohe Qualität und eine nahtlose Integration in das Programm sichergestellt", erklärt Martin Wagner abschließend. "Wir halten das für eine großartige Möglichkeit für kleine und mittelständische Unternehmen, schnell Bekanntheit zu erlangen, Vertrauen aufzubauen und ihr Image zu stärken."

