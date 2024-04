Willingen (ots) - Der erfolgreiche Unternehmer und Geschäftsführer der ZAZA Group, Giacomo Alotto hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gründer beim Aufbau ihres Geschäfts zu unterstützen. Aufgrund seiner großen Expertise konnte sich die ZAZA Group binnen kurzer Zeit auf nunmehr fünf Tochterunternehmen vergrößern. Mit seiner Coaching-Marke Mister Selfmade teilt der Experte sein Fachwissen mit aufstrebenden Jungunternehmen und hilft ihnen dabei, sich offensiv am Markt zu positionieren. Im folgenden Beitrag informiert Giacomo Alotto über die unterschiedlichen Möglichkeiten, zu finanzieller Freiheit zu gelangen.

Viele Menschen verbringen ihr Leben damit, Zeit gegen Geld einzutauschen. Wer seinen Job liebt, wird grundsätzlich an dieser Situation nicht rütteln wollen. Etliche Menschen sind mit ihrem Arbeitsverhältnis jedoch unzufrieden, was immer mehr Menschen dazu veranlasst, über ihre wirklichen Ziele nachzudenken. Die Gründung eines eigenen Unternehmens steht bei der Entscheidungsfindung oft im Vordergrund, da zahlreiche Gründer primär zeitliche und finanzielle Unabhängigkeit mit dem Aufbau eines eigenen Gewerbes verbinden. Doch neben den erstrebenswerten Aspekten birgt die Geschäftsgründung auch Gefahren, die immer wieder unterschätzt werden. Daher rücken vermehrt Optionen zur Generierung eines passiven Einkommens in den Fokus ehrgeiziger Gründer, die neben ihren unternehmerischen Fähigkeiten auch über den nötigen Geschäftssinn verfügen, um sinnvolle Anlagen zu tätigen. "Der größte Fehler, den junge Menschen begehen können, ist die Annahme, Geld ließe sich nur durch die Investition von Zeit verdienen", erklärt Giacomo Alotto von der ZAZA Group.

"Mittlerweile existieren unterschiedlichste Modelle, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen", fügt der Unternehmensberater hinzu. In seiner Jugend hat er selbst im öffentlichen Dienst gelernt und konnte sich als Beamter der Gewissheit erfreuen, unkündbar zu sein. Doch das hohe Maß an Sicherheit, welches mit einer Beamtenlaufbahn einhergeht, hielt Giacomo Alotto nicht davon ab, sich selbstständig zu machen. Aufgrund eines außerordentlichen Gespürs für den Vertrieb gepaart mit Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen etablierte sich der Experte als motivierender Berater, der seine Mitarbeiter erfolgreich im Verkauf von Versicherungen coachte. Der Schritt zum eigenen, äußerst vielseitigen Unternehmen lag deshalb nahe. Da die ZAZA Group über Experten in nahezu allen Branchen verfügt, gelingt es Giacomo Alotto, ein breites Spektrum an Wissen zusammenzutragen, welches Selbstständige unbedingt benötigen. Wodurch Unternehmer wirklich finanzielle Freiheit erreichen, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.

1. Passive Einkommensquellen

Für das Erlangen finanzieller Unabhängigkeit spielen passive Einkommensquellen eine erhebliche Rolle. Denn diese erlauben es, Einnahmen zu generieren, ohne jedoch einen konstanten Arbeitsaufwand in ein Projekt investieren zu müssen. In die Kategorie passiver Einkommensquellen lassen sich unter anderem Dividenden aus Unternehmensbeteiligungen, Lizenzgebühren für geistiges Eigentum, Mieteinnahmen aus Immobilien, Online-Kurse oder E-Books einordnen.

2. Investitionen

Beim Aufbau von Vermögen leisten kluge Investitionen einen entscheidenden Beitrag. Wer seine Ersparnisse vorausschauend und auf der Basis solider Informationen anlegt, kann langfristig sein Geld für sich arbeiten lassen und auf diese Weise Gewinne aus Zinsen und Dividenden erzielen. Um diese Möglichkeit zu nutzen, kommen verschiedene Anlageklassen infrage, darunter Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Anlagen wie Kryptowährungen oder Venture-Capital.

3. Unternehmertum

Das Unternehmertum eröffnet die Chance, durch den Aufbau eines eigenen Betriebs persönliche Geschäftsideen zu realisieren. Mit der Gründung eines Unternehmens erarbeiten sich Selbstständige den Freiraum, sowohl ihre Passion zu leben, als auch ihr Einkommenspotenzial erheblich zu steigern. Es gilt allerdings zu beachten, dass ein erfolgreiches Unternehmertum ein hohes Maß an Engagement, Risikobereitschaft und eine sinnvolle sowie ergiebige Geschäftsstrategie voraussetzt.

4. Finanzielle Bildung

Langfristige Erfolge beim Vermögensaufbau fußen auf einer soliden finanziellen Bildung. Diese sollte fundamentale Kenntnisse in den Bereichen Budgeterstellung, Schuldenverwaltung, Wertsteigerung und Risikomanagement beinhalten. Eine kontinuierliche Weiterbildung in Finanzfragen hilft dabei, finanzielle Risiken zu minimieren und Entscheidungen zu treffen, die wirksam zum Vermögensaufbau beitragen.

5. Langfristige Strategie

Es ist empfehlenswert, beim Aufbau von Vermögen eine langfristige Strategie zu entwerfen. Als Fundament dienen Geduld, Disziplin und ein wohldurchdachter Plan. Anleger sollten sich einen Überblick über wirtschaftliche Entwicklungen verschaffen und in zukunftsträchtige Projekte investieren, regelmäßig sparen, Investitionen diversifizieren und den Zinseszinseffekt nutzen. Wer einen konsequenten Ansatz verfolgt, kann sich im Laufe der Zeit ein beträchtliches Vermögen aufbauen und finanzielle Freiheit genießen.

