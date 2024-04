Kassel (ots) - Krise am Immobilienmarkt? Ganz im Gegenteil: Wer jetzt nicht zuschlägt, verpasst eine gute Chance! Um Kapitalanlegern und Eigennutzern den Kauf von geeigneten Objekten zu erleichtern, bietet Fabian Preißler mit der Preißler Consulting GmbH ein Immobilien-Mentoring an, das den gesamten Prozess von der Suche bis zur Vertragsunterschrift abdeckt. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Traumimmobilie zum bestmöglichen Preis kaufen können.

Die Krise am Immobilienmarkt bietet Kaufinteressenten aufgrund der fallenden Preise gute Aussichten auf ein vorteilhaftes Geschäft. Trotzdem zögern viele von ihnen, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, weil ihnen das Risiko eines Fehlkaufs zu hoch erscheint. Sie sehen sich die Angebote auf den Immobilienportalen an, können aber den realen Wert des Objekts nicht richtig einschätzen und fürchten, dass der Verkäufer ihre mangelnde Erfahrung ausnutzen wird. "Solche Gedanken sind nachvollziehbar, denn eine Immobilienbewertung hängt von vielen Faktoren ab, die sich einem Laien nicht leicht erschließen: Da sind die Lage, die Größe, das Alter und heute im Besonderen der energetische Zustand, aber auch die Infrastruktur der Region und die aktuelle Entwicklung am Markt. Vorsicht ist also geboten, doch es wäre schade, wenn sich die Interessenten die gegenwärtige Situation nicht zunutze machen würden: Ein Kauf lohnt sich gerade jetzt, weil gut verhandelte Preise auf ein stabiles Zinsniveau treffen", sagt Fabian Preißler, Gründer und Geschäftsführer der Preißler Consulting GmbH.

"Mit einem professionellen Partner an der Seite lässt sich nicht nur das Risiko eines Fehlkaufs ausschalten, der Käufer spart dazu noch viel seiner wertvollen Zeit und geht entspannt durch den gesamten Prozess", fügt Fabian Preißler hinzu. Der Immobilien-Experte ist seit mehr als zehn Jahren in der Branche tätig und hat dabei Transaktionen im Wert von über 100 Millionen Euro begleitet. Mit der Preißler Consulting GmbH möchte er seine Fachkompetenz dazu einsetzen, seinen Kunden den Zugang zum Immobilienmarkt so einfach wie möglich zu machen und sie bei der Suche nach Objekten unterstützen, die eine nachhaltige Wertsteigerung versprechen. Zahlreiche Käufer konnten mit Fabian Preißlers Hilfe bereits 20 bis 40 Prozent vom ursprünglichen Verkaufspreis einsparen.

Von der Objektsuche bis zur Vertragsunterschrift: Was Fabian Preißlers Immobilien Mentoring leistet

"Das Mentoring-Programm ist darauf angelegt, passende Objekte für unsere Kunden zu finden und ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen erfolgreichen Verhandlungsabschluss benötigen", erklärt Fabian Preißler. Im Zentrum der Dienstleistung steht eine speziell für diesen Zweck entwickelte Software, die automatisch mehr als 50 Immobiliendatenbanken in ganz Deutschland durchsucht. Diese Software liefert äußerst exakte Ergebnisse, weil sich deutlich mehr und feinere Kriterien eingeben lassen als bei der Suchmaske eines Immobilienportals. Welche Kriterien das sind, bespricht Fabian Preißler vorab in einem ausführlichen Video-Call, der auch dazu dient, die langfristigen finanziellen Ziele des Kunden festzustellen.

Der Kunde erhält dann automatisch geeignete Objektvorschläge per E-Mail, die er in Ruhe sichten kann. Kommt eins der Objekte infrage, machen sich die Experten der Preißler Consulting GmbH an die Bewertung der Immobilie, um zu einer realistischen Einschätzung des Marktpreises zu gelangen. Während die Suche nach dem richtigen Objekt läuft, werden dem Kunden zudem in weiteren Video-Calls Techniken zur Preisverhandlung vermittelt. Fabian Preißler hat ein intensives Coaching zu diesem Thema eingeführt, weil er aus Erfahrung weiß, dass die meisten Menschen vorgegebene Preise leicht akzeptieren, obwohl sie durch geschicktes Verhandeln einen großen Vorteil für sich herausschlagen könnten.

Sind die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen, prüft ein Finanzierungsexperte von der Preißler Consulting, ob die Finanzierung nach Kundenwunsch dargestellt werden kann. Bei positiver Vorprüfung erhält der Kunde eine Finanzierungsbestätigung, mit der er das begehrte Objekt bei dem Eigentümer oder dem Makler reservieren kann. Im nächsten Schritt unterstützt die Preißler Consulting GmbH auch bei der Vorbereitung des Notartermins, so kann im Kaufprozess wirklich nichts schiefgehen und der Kunde ist bestens betreut.

Wer sich für das Mentoring-Programm interessieren sollte

Die Kaufinteressenten, die sich an die Preißler Consulting GmbH wenden, haben sich einen finanziellen Spielraum erarbeitet, der ihnen den Einstieg ins Immobiliengeschäft erlaubt. Sie verdienen mindestens 68.000 Euro brutto im Jahr und können einen Eigenkapitalanteil von zehn Prozent stemmen, damit die Finanzierung problemlos über die Bühne geht. Zu Fabian Preißler kommen sie, weil sie das Beste aus einem Investment herausholen möchten, ohne zu viel ihrer knappen Zeit einsetzen zu müssen. Natürlich könnten sie auch zu einem Makler gehen, doch der würde ihnen lediglich Angebote aus seiner Region vermitteln, während die Preißler Consulting GmbH auf die attraktivsten Lagen in ganz Deutschland zugreifen kann.

"Wir machen es den Käufern leicht, eine geeignete Immobilie zu erwerben, indem wir sie vom ersten Schritt bis zum Notartermin begleiten, wobei eine offene Kommunikation für uns an erster Stelle steht", betont Fabian Preißler. "Zusätzlich vermitteln wir ihnen ein umfangreiches Branchenwissen und geben Insiderinformationen zum Immobilienmarkt. Ich bin überzeugt, dass genau jetzt die beste Zeit zum Kauf einer Immobilie gekommen ist - Käufer und Interessierte sollten daher nicht länger zögern."

