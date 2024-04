Memmingen/Remscheid/Nürnberg (ots) - Durchbruch für die Energie- und Wärmewende in der Immobilienwirtschaft. Dank modularer Heizzentralen auf Wärmepumpenbasis können ab sofort auch große Wohnanlagen und Gewerbeimmobilien regenerativ mit Warmwasser und Heizenergie versorgt werden. Möglich macht es "Energy Unit", eine völlig neue Systemlösung, die Vaillant, der Weltmarktführer für zentrale Heizsysteme mit Hauptsitz in Remscheid, gemeinsam mit dem mittelständischen Energie- und Gebäudetechnik-Spezialisten Alois Müller (Ungerhausen) entwickelt hat. Dank einer Kaskadenschaltung lassen sich selbst große Wohnimmobilien mit bis zu 30 Wohneinheiten und einer Heizlast von bis zu 65 kW über die neue Energy Unit Wärmepumpe versorgen. Diese kann monoenergetisch oder als Gas-Hybridvariante betrieben werden. Wie die Systemlösung funktioniert, zeigen Vaillant und Alois Müller auf der IFH Intherm in Nürnberg.

"Mit unserem neuen Konzept können große Wohnanlagen deutlich schneller als bisher energetisch saniert werden. Denn die modulare Heizzentrale wird einfach als separate, externe Einheit angeschlossen, was die Installation deutlich vereinfacht und beschleunigt. Die neue Heizzentrale wird im Vorfeld von uns komplett vorkonfiguriert. Die Zeiten, in denen der Platzmangel im Heizungskeller die Energiewende ausbremst, sind damit endgültig vorbei", sagt Andreas Müller, Geschäftsführer der Alois-Müller-Gruppe.

Serielle Vorfertigung

Die gesamte Anlagentechnik, der Pufferspeicher und die Regelung der Heizkreise sind bereits anschlussfertig in der Einheit zusammengefasst und werden von den Vaillant-Spezialisten vor Ort montiert. Für die Energy Unit kommen Wärmepumpen von Vaillant zum Einsatz. Je nach Heizlast und Anzahl der eingesetzten Wärmepumpen leistet der Wärmepumpenblock 20, 30, 40 oder sogar 65 kW. Die neue Systemlösung von Vaillant und Alois Müller eignet sich nicht nur für die energetische Sanierung im Bestand, sondern auch für Neubaumaßnahmen im mehrgeschossigen Wohnungs- oder Objektbau.

Wärmepumpe das Maß der Dinge

"Egal, ob Wohnungsbaugesellschaften, Projektentwickler, Bauträger oder Investoren: Sie alle profitieren nicht nur von den kurzen Installationszeiten, sondern auch von einem geringen Planungsaufwand und natürlich der hohen Qualität, die wir durch die serielle Vorfertigung der regenerativen Heizzentralen erreichen. Bei einem Heizungstausch im Rahmen einer Sanierung reduziert sich die Ausfallzeit deutlich. Das freut natürlich auch die Mieterinnen und Mieter", sagt Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer bei Vaillant Deutschland.

Auch Markus Schramm, Geschäftsführer der Alois Müller GmbH, ist überzeugt: "Mit der Energy Unit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudestandes".

Pressekontakt:

Marco Lambart Leiter Marketing & PR Alois Müller GmbH Gutenbergstraße 12 87781 Ungerhausen Tel. 08393 9467-121 marco.lambart@alois-mueller.com

Original-Content von: Alois Müller GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH