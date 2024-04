Unterföhring (ots) - - Will Sharpe ("Giri/Haji", "The White Lotus S2") als Wolfgang Amadeus Mozart - Paul Bettany ("A Very British Scandal", "WandaVision") übernimmt die Rolle von Mozarts Rivalen Antonio Salieri - Eine Eventserie von Autor Joe Barton ("Giri/Haji", "The Lazarus Projekt") - "Amadeus" wird bei Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen sein

Der BAFTA- und Emmy-nominierte britische Schauspieler Paul Bettany ("A Very British Scandal", "WandaVision") wurde heute als Darsteller der Sky Original Serie "Amadeus", einer spielerisch neu aufgelegten, Mini-Eventserie von Autor Joe Barton ("Giri/Haji", "The Lazarus Projekt") und Regisseur Julian Farino ("Giri/Haji") verkündet.

In der Sky Original Serie Amadeus wird Bettany den berühmten Komponisten Antonio Salieri, an der Seite von Will Sharpe ("Giri/Haji", "The White Lotus S2") in der Hauptrolle des Wolfgang Amadeus Mozart, darstellen. Bartons Adaption des preisgekrönten Bühnenstücks von Peter Shaffer ist eine geschickte Neuinterpretation und wird die mythische Rivalität der beiden Komponisten erweitern und hinterfragen. Als Held seiner eigenen Story, aber als Schurke der Geschichte, wird Salieris Neid zur Rachsucht, während er jedes Mittel einsetzt, um Mozart zu behindern und seine Position im Establishment zu schützen. "Ich kann es kaum erwarten mit Julian Farino, Joe Barton, Sky und Will Sharpe zu arbeiten, der meiner Meinung nach zweifellos der aufregendste Schauspieler seiner Generation ist," meint Paul Bettany.

Über "Amadeus":

Der fünfundzwanzigjährige Amadeus (Sharpe), der Ende des 18. Jahrhunderts im musikalischen Zentrum des lebhaften Wiens eintrifft, ist kein Kind mehr und fest entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen. Seit kurzem arbeitslos und ohne die Unterstützung seines Vaters, findet Amadeus eine unerwartete Verbündete in einer jungen Sängerin, die seine Frau werden soll: die hitzige Constanze Weber Mozart. Ihre Beziehungen führen ihn zum italienischen Opernstar und Hofkomponisten Antonio Salieri (Bettany) und bringen die drei auf einen Kollisionskurs, der ihr Leben und ihr Vermächtnis über Jahre hinweg bestimmen wird.

"Amadeus" wird von Two Cities Television (Teil von STV Studios) in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Megan Spanjian ist Executive Producer für Sky Studios. Michael Jackson ("Patrick Melrose") und Stephen Wright ("Blue Lights") sind Executive Producers für Two Cities Television. Julian Farino ("Giri/Haji") und Alice Seabright ("Chloe", "Sex Education") werden als Regisseure fungieren. Barton, Sharpe und Farino fungieren ebenfalls als Executive Producer.

Die Produktion soll in diesem Frühjahr in Ungarn beginnen. NBCUniversal Global TV Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb der Serie.

