München (ots) - Vier Wochen lang stimmt Das Erste auf den Sommer ein und sendet am Nachmittag werktäglich live aus dem SWR-Studio in Baden-Baden. Ab dem 21. Mai um 15:10 Uhr kann sich das Publikum auf "Leben.Live! - Mein ARD-Nachmittag" freuen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwarten unterhaltsame Geschichten, Nützliches und Persönliches sowie tägliche Live-Eindrücke aus den verschiedensten Regionen Deutschlands.

Zu Gast bei Moderator Johannes Zenglein werden neben Prominenten auch Menschen wie du und ich sein. Mit ihnen gemeinsam schaut der 37-Jährige auf das, was unser Leben schöner macht. Außerdem sind Expertinnen und Experten fester Bestandteil der Sendung und geben unter anderem Tipps zu den Themen Lifestyle, Wohndesign und Genuss.

Johannes Zenglein, bekannt aus "ARD-Buffet" und dem "Tigerenten Club": "Jeden Tag hab' ich mit unserem Publikum eine neue Verabredung: Pause vom Alltag, rein in unsere Sendung. Das soll eine gute Stunde zum Wohlfühlen und Zurücklehnen sein. Ich freue mich, den Nachmittag gemeinsam mit vielen Menschen in Deutschland zu starten! Live und immer mit den Dingen, die uns alle beschäftigen."

Mit kurzen Filmen reist "Leben.Live! - Mein ARD-Nachmittag" durch Deutschland und Europa, zeigt etwa auf welchen Wegen und Irrwegen Menschen ihre große Liebe gefunden haben oder welche Heldinnen und Helden im Ehrenamt aktiv sind.

Die Sendung, die vier Wochen lang im Ersten zu sehen ist, will inspirieren, unterhalten und Orientierung geben. Mehr als eine volle Stunde werktäglich, in der auch für unvernünftig leckere Dinge Platz ist - genau dann, wenn der kleine Hunger zwischen drei und vier kommt.

"Leben.Live! - Mein ARD-Nachmittag" ist eine ARD-Gemeinschaftsproduktion in Federführung des SWR im Auftrag der ARD Degeto und ist vom 21. Mai 2024 bis 14. Juni 2024 montags bis freitags von 15:10 Uhr bis 16:15 Uhr live im Ersten und im Anschluss jederzeit in der ARD Mediathek zu sehen.

Foto über www.ardfoto.de

Hinweis zu den Dailys auf den Sendeplätzen 14:10 Uhr und 15:10 Uhr: Vom 29. Juni bis zum 21. Juli 2024 wird die Tour de France ab 14:10 Uhr live übertragen, vom 12. bis 18. August dann die Tour de France Femmes wie die Live-Berichterstattung über die Olympischen Sommerspiele vom 26. Juli bis 11. August. "Rote Rosen" pausiert ab 17. Juni für neun Wochen. Am 19. August geht es um 14:10 Uhr mit neuen Folgen weiter. "Sturm der Liebe" ist ab 21. Mai in der Sommerpause und startet ebenfalls am 19. August mit neuen Episoden.

