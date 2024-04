Frankfurt (ots) - - Artikel-8-UCITS-Fonds ermöglicht Zugang zu den liquidesten Instrumenten der bonitätsstärksten Emittenten der Eurozone im unterjährigen Laufzeitenbereich - Investoren mit unterschiedlichen Anwendungsfälle profitieren von täglicher Transparenz und günstiger Handelbarkeit auch in Marktstressphasen

Lampe Asset Management hat gestern die Auflage eines neuen aktiv gemanagten Geldmarkt-nahen Publikumsfonds im UCITS-Format bekannt gegeben. Der HAL Euro 0-1 Active Core startet mit einem Volumen von 130 Mio. Euro Assets under Management.

"Positive Geldmarktzinsen in der Eurozone ermöglichen es Investoren, Risiken und Komplexitäten bei Allokationen in diesem Bereich signifikant zu reduzieren. Insbesondere am Eurozone-Geldmarkt mit seinen zahlreichen Besonderheiten kann aktives Portfoliomanagement die Bedürfnisse von Kunden optimal adressieren." sagt Wilhelm Wildschütz, Head of Fixed Income Solutions bei Lampe Asset Management. "Wir können bei striktem Risikomanagement jederzeit Marktopportunitäten nutzen."

Der HAL Euro 0-1 Active Core investiert in den liquidesten Instrumenten der bonitätsstärksten Emittenten der Eurozone - dazu zählen insbesondere Geldmarktpapiere und unterjährige Anleihen. Diese Konstruktion ermöglicht dem HAL Euro 0-1 Active Core, nicht nur jederzeit robust zu handeln, sondern in Marktstressphasen sogar von steigender Nachfrage nach Qualität und Liquidität zu profitieren.

"Unser Fonds grenzt sich durch seine einzigartige Portfoliokonstruktion von anderen Euro-Geldmarkt-nahen Strategien ab - bei diesen spielt das Vereinnahmen von Kreditrisiken, Illiquiditäts- und Komplexitätsprämien oftmals eine Rolle." sagt David Schnautz, Senior Sales Manager bei Lampe Asset Management. "Die Prämien dieser Strategien gehen zudem oft zu Lasten der Fonds-Einstufungen unter ESG-Gesichtspunkten als "nur" Kategorie Artikel 6. Unsere Portfoliokonstruktion hingegen gibt Investoren die Gelegenheit, ihre Allokation innerhalb des Geldmarkt-nahen Bereichs mit einem Artikel-8-UCITS-Fonds zu optimieren."

Der Fonds bietet zahlreiche Vorteile, die Investoren bei börsengehandelten Fonds (ETFs) sehr zu schätzen wissen, sprich tägliche Transparenz aller Positionen und die im Vergleich zu anderen Fonds sehr geringen Verwaltungs- und Transaktionskosten. Lampe Asset Management arbeitet beim HAL Euro 0-1 Active Core mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hauck Aufhäuser Fund Services Ireland zusammen, die Auflagen weiterer Fonds sind geplant.

Highlights des HAL Euro 0-1 Active Core:

- Anlagestrategie: Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, was den Besonderheiten des Eurozonen-Geldmarktes Rechnung trägt. Ein Team von erfahrenen Portfoliomanagern unter Leitung von Wilhelm Wildschütz verwaltet diese transparente Strategie zu niedrigen Management-Gebühren. - Portfolio: Das Portfolio besteht ausschließlich aus Instrumenten der bonitätsstärksten Emittenten der Eurozone, darunter Geldmarktpapiere, kurzlaufende Staatsanleihen und selektiv AAA-geratete Hypotheken-Pfandbriefe. Der Fonds ist unter SFDR-Gesichtspunkten in der Kategorie Artikel 8 klassifiziert. - Zielgruppe: Investoren auf der Suche nach einer optimierten Allokation des risikofreien Zinses in Euro bekommen mit diesem Fonds ein sortenreines Portfolio im Geldmarkt-nahen Bereich mit täglicher Transparenz angeboten.

Über Lampe Asset Management GmbH

Lampe Asset Management GmbH, der Manager für liquide Assets der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, ist ein unternehmerisch geprägter, ganzheitlich ausgerichteter Asset Manager mit starkem Fokus auf diversifizierte, risikobasierte und nachhaltig geprägte Investmentstrategien. Unser Portfoliomanagement verfügt durchschnittlich über mehr als 20 Jahre Investmenterfahrung.

Im Bereich der fundamental-diskretionären Investmentansätze basiert unser Portfoliomanagement auf der tiefgreifenden Erfahrung unserer Renten- und Aktien-Portfoliomanager, die ihren Investmentansatz in den jeweiligen Assetklassen und Multi-Asset Portfolien bereits seit vielen Jahren auch auf ESG-Anforderungen ausgerichtet haben.

Im Bereich systematische Investmentstrategien basieren unsere Ansätze auf breit diversifizierten Portfolien sowie der Erwirtschaftung asymmetrischer Ertragsstrukturen zur Begrenzung von Verlustrisiken (Wertsicherungs-, Risiko-Overlay- und Currency-Overlay-Strategien).

Lampe Asset Management verwaltet per Ende 2023 ca. 12,6 Mrd. Euro an Assets under Management, beschäftigt rund 60 Mitarbeitende an den Standorten Frankfurt, Düsseldorf und München und ist eine hundertprozentige Tochter der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, einer der führenden Privatbanken in Deutschland.

Rechtlicher Hinweis:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung. Die Informationen in diesem Dokument wurden ausschließlich zu Informationszwecken für den Empfänger erstellt und können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass dieses Dokument nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt. Die internen Richtlinien (Organisationsanweisungen) der Bank regeln Letzteres jedoch in dem Sinne, dass eine Vermeidung von Interessenkonflikten gewährleistet wird.

Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Vermögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teilweise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Einzelne Angaben können sich insbesondere durch Zeitablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aufgrund einer Entscheidung der zuständigen Verwaltungsgesellschaft, die von ihr für den Vertrieb getroffenen Vorkehrungen aufzuheben, aktueller Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erweisen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.

Soweit steuerliche oder rechtliche Belange berührt werden, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuerberater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden. Die vollständigen Angaben zu dem / den vorgestellten Fond/s sind in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen und dem jeweiligen Verkaufsprospekt in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos in den Geschäftsstellen von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main.

Anteile an dem/n Fond/s dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und / oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Dieses Informationsdokument richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden.

Für den HAL Euro 0-1 Active Core gibt es ein Verkaufsprospekt und ein Basisinformationsblatt, die in elektronischer Form und in deutscher Sprache kostenlos unter https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/fondsportal/detail/hal-euro-0-1-active-core-id-ie000mogyp77 oder bei der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, verfügbar sind. Diese Dokumente stellen, ggf. in Ergänzung mit dem jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar und sollten vor einer Anlageentscheidung sorgfältig gelesen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache in elektronischer Form unter https://www.hal-privatbank.com/rechtliche-hinweise erhältlich.

