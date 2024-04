Berlin (ots) - Im April startet das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) den mittlerweile sechsten Durchgang seines Accelerator-Programms. Obwohl sich die Anzahl an Bewerbern gegenüber dem letzten Durchgang verdoppelte, bleibt das Programm auf sechs KI-Start-ups beschränkt.

"Mit steigenden Bewerbungszahlen verschiebt sich auch die Messlatte für die Auswahl der Start-ups für das Programm immer weiter nach oben", sagt Laura Möller, Direktorin bei K.I.E.Z. "Nur wer das Potenzial hat, sich in seinem Markt durchzusetzen und nachhaltigen Erfolg zu erreichen, kann in unser Programm aufgenommen und individuell betreut werden", so Möller weiter.

Folgende KI-Start-ups konnten sich beim Pitch vor einer renommierten Jury aus KI-Experten, Investoren und Entrepreneuren in einem starken Bewerberfeld durchsetzen. Sie profitieren in den kommenden sechs Monaten vom umfangreichen Service-Angebot des K.I.E.Z.-Accelerators.

Doings (https://doings.de/)bietet ein KI-basiertes Multi-Agenten-System. Die Agenten fügen sich wie Mitarbeiter in bestehende Strukturen ein, verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und können so verschiedene Projektaufgaben übernehmen. Dies ermöglicht ein neues Level an Automatisierung und kann die Produktivität von Projekt- und Produktteams verdoppeln.

Innkeepr (https://innkeepr.ai/) schafft eine neue Kategorie intelligenter Targeting-Infrastrukturen für die Zeit nach der Cookie-Ära. Das Start-up ermöglicht es globalen E-Commerce-Marken, selbst erfasste Kundendaten in Kombination mit intelligenten KI-Tools zu nutzen, um ihre Werbeausgaben durch bessere Targeting-Maßnahmen über alle digitalen Kanäle hinweg zu optimieren.

Lucid Genomics (http://www.lucid-genomics.com/) bietet eine KI-basierte SaaS-Lösung an, die in der Lage ist, die vollständige menschliche DNA zu analysieren. Hierdurch lassen sich wertvolle Erkenntnisse für die Patientenversorgung gewinnen und die Arzneimittelversorgung beschleunigen.

Pleno (https://pleno.earth/)bietet Überwachungs- und Bewertungslösungen für natürliche Ökosysteme, indem es neueste Satelliten-Fernerkundungstechnologie mit KI kombiniert. Das Start-up will neue Maßstäbe für Qualität und Technologie setzen, nicht nur im Bereich des Kohlenstoffabbaus, sondern auch bei der Analyse von Umweltdaten im weiteren Sinne.

SkoneLabs (https://www.skonelabs.com/)reduziert Lebensmittelverluste in der Lebensmittelindustrie durch IoT und KI. Mithilfe von intelligenten Sensorgeräten und einen dynamischen KI-Engine kann das KI-Start-up Qualitätsveränderungen frühzeitig erkennen und so die Haltbarkeit besser vorhersagen.

Visuo (https://www.visuo.ai/)hat sich zum Ziel gesetzt, den Datenzugang zu demokratisieren. Mittels KI ermöglicht das Start-up auch Personen ohne technischen Hintergrund, Erkenntnisse aus Daten gewinnen. So können Teams, effektiver und effizienter arbeiten und kreativer werden.

Über K.I.E.Z.

Das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum (K.I.E.Z.) fördert Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KI-Start-ups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von der Identifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielte Unterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator-Programm.

K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin in Kooperation mit der Charité - Universitätsmedizin Berlin.

K.I.E.Z. ist eines von bundesweit vier EXIST-Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI- Bereich und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.

