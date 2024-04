Dortmund, Leipzig (ots) - Unter dem Motto "Welten verbinden" vereint die OTWorld vom 14. bis 17. Mai 2024 die weltweite Hilfsmittelbranche in Leipzig. Die internationale Fachmesse und der Weltkongress setzen in drei Messehallen Maßstäbe für die weltweite Hilfsmittelversorgung von morgen. Kernthemen wie Prothetik und Orthetik, Digitalisierung, Robotik und KI sowie Kompressionsversorgung, Einlagenfertigung und 3D-Druck stehen dabei im Fokus. Mehr als die Hälfte der über 550 Aussteller aus 42 Ländern kommt aus dem Ausland. Damit zeigt sich die OTWorld so international wie nie zuvor. Im Weltkongress geben 320 internationale Referenten Impulse für eine fortschrittliche Patientenversorgung.

Mehr als 550 Aussteller, darunter Start-ups genauso wie internationale Marktführer, präsentieren auf der OTWorld 2024 ihr Leistungsspektrum rund um die Technische Orthopädie. Der Anteil internationaler Aussteller liegt bei 55 Prozent. Von Australien bis Nord- und Südamerika sind Aussteller aus allen Kontinenten auf der OTWorld 2024 vertreten. Zum Vergleich: In 2022 kamen 440 Aussteller aus 36 Ländern. Die OTWorld verzeichnet 2024 damit ein Ausstellerplus von 25 Prozent gegenüber der Vorveranstaltung. Erwartet werden in diesem Jahr Unternehmen aus 42 Ländern. Neben Deutschland kommen die meisten Aussteller aus Frankreich, Großbritannien, Spanien, USA und der Türkei. Aber auch Aussteller aus Ländern wie Argentinien, Australien, Korea, Mexico oder Taiwan sind in diesem Jahr dabei.

Plattform für wegweisende Innovationen

Von intelligenten Kniegelenken über 3D-gedruckte Hilfsmittel bis hin zu innovativen Drucktechnologien werden auf der Weltleitmesse die neuesten Entwicklungen in der Branche vorgestellt. Die Digitalisierung der Orthopädietechnik ist in diesem Jahr eines der Top-Themen. Robotik und künstliche Intelligenz spielen ebenso eine Rolle wie Exoskelette für Kinder. Neue Orthesen und Bandagen sowie orthopädische Schuhe für ein leichteres Leben mit Arthrose, Diabetes, Rheuma oder anderen Volkskrankheiten sind außerdem zu sehen. Darüber hinaus werden neue digitale Vermessungssysteme sowie Kompressionsversorgungen für einen neuen Tragekomfort vorgestellt.

Die Neuheiten der Aussteller sind auch in der digitalen Produkt- und Ausstellerwelt (https://www.ot-world.com/de/fachmesse/produkt-und-ausstellerwelt/?limitSearchResults=10) auf der Webseite der OTWorld zu finden. Umfangreiche Filterfunktionen erleichtern die gezielte Suche nach Produktgruppen, Versorgungsbereichen oder Neuheiten.

Start-up Area mit Rekordbeteiligung

Frischen Wind in die Branche bringen 26 Start-ups aus 12 Ländern. Auf der Sonderfläche OTWorld.start-ups präsentieren sie ihre Neuentwicklungen und Ideen. Als Innovationshub für die Hilfsmittelbranche bietet die OTWorld Branchenneulingen eine Plattform, um sich einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und Geschäftskontakte zu knüpfen. Im Vergleich zur Vorveranstaltung 2022 haben sich zehn Start-ups mehr für die Weltleitmesse angemeldet.

Zu den Ideengebern von morgen zählt beispielsweise das schwedische Start-up Tendo AB. Mit ihrer mikroprozessorgesteuerten Handorthese, Tendo OneGrip, wollen sie die Handfunktion von Menschen mit Rückenmarksverletzungen wiederherstellen.

Das deutsche Start-up STEETS hat eine innovative Abstellhilfe für Unterarmgehstützen und Gehstöcke entwickelt. Durch die leichte, schmale Bauweise und den automatischen Klappmechanismus beeinträchtigt das Modul nicht das Gangbild des Nutzers. Gehhilfen können schnell und sicher an jedem gewünschten Ort abgestellt werden.

Eine Übersicht mit allen Start-ups (https://www.ot-world.com/de/besuchen/start-ups/) befindet sich auf der Webseite der OTWorld.

Highlights in der Ausstellung

Neu in diesem Jahr sind die Sonderschauen zur Versorgung neurologischer Erkrankungen und zur Hilfsmittelversorgung in Krisengebieten sowie die Ausstellungswelten zur Orthopädieschuhtechnik und 3D-Druck. Besucher erfahren auf den Ausstellungsflächen mehr über die fachgerechte Hilfsmittelversorgung und die vielfältigen Innovationen.

In Kooperation mit den Konzeptpartnern rehaVital Gesundheitsservice GmbH und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zeigt die Sonderschau zur Versorgung neurologischer Erkrankungen, wie konservative Hilfstechnologien das Leben von Patienten verbessern und ihnen zu mehr Lebensqualität verhelfen können. Die Ausstellung umfasst ein Patientenzimmer mit ganzheitlicher Versorgung und einen Marktplatz mit weiterführenden Informationen und Beratung. Impulsvorträge und interaktive Angebote wie der Schlaganfall-Risikocheck runden das Angebot für die Besucher ab.

Die Versorgung von Menschen in Krisengebieten wird durch Umweltkatastrophen und Kriege immer wichtiger. Weltweit leben Millionen Menschen nach schweren Schicksalsschlägen unter schwierigsten Bedingungen. Die OTWorld widmet sich diesem Thema mit der Sonderschau Hilfsmittelversorgung in Krisengebieten. Zentrales Element der Sonderschau ist die Ausstellung "Barriere:Zonen" der Organisation Handicap International. Auf 20 Roll-Ups werden Schicksale von Menschen mit Behinderung in Konflikt-, Kriegs- und Krisengebieten dokumentiert.

Die Ausstellungswelt OTWorld.shoe-technology ist die erste Anlaufstelle für alle Orthopädieschuhtechniker. Von orthopädischen Schuhen über Einlagen bis hin zu additiver Fertigung und innovativen Materialien erfahren Orthopädieschuhtechniker von Ausstellern aus aller Welt mehr über ihre Produktneuheiten für Werkstatt und Handel. Der integrierte Treffpunkt Orthopädieschuhtechnik bietet fachlichen Austausch rund um das Thema sensomotorische Fußorthesen (SMFO) / sensomotorische Einlagen.

Die individuelle Fertigung von Orthesen, Prothesen und Einlagen mittels 3D-Druck schafft neue Möglichkeiten und verändert die Branche. Auf der Sonderfläche OTWorld.3D werden die wichtigsten Innovationen vorgestellt.

Kongressprogramm setzt Impulse für fachliche Fortbildung

Unter der Leitung der beiden Kongresspräsidenten Prof. Thomas Wirth und Orthopädietechniker-Meister Ingo Pfefferkorn ist in den vergangenen Monaten ein umfangreiches Kongressprogramm entstanden, das von der Digitalisierung über die Lymphologie/Kompressionsversorgung bis hin zur Orthopädieschuhtechnik, Prothetik und Sportorthopädie/Parasport alle zentralen Themen der Hilfsmittelversorgung beleuchtet. Insgesamt werden 320 Referenten aus über 30 Ländern in Leipzig erwartet. Neu im Programm ist in diesem Jahr ein maßgeschneidertes Fortbildungsprogramm für Mitarbeiter im Sanitätshaus sowie ein tägliches Angebot an praxisorientierten Workshops mit Versorgungsbeispielen am Patienten. Praktiker zeigen für Praktiker - ob Geselle oder Meister - an Patientenbeispielen vor Ort, wie Versorgung geht.

Höhepunkte des Weltkongresses sind die täglichen Keynotes renommierter Experten. Den Auftakt macht die Glücksforscherin Prof. Dr. Ricarda Rehwaldt mit ihrer Keynote "Die Verbindung von Kreativität und Perfektion: glücklich arbeiten in medizinischen Fachberufen". Darauf folgen Prof. Dr. Claudio Castellini "Koadaptation: der Schlüssel zu einer neuen Generation von Assistenzrobotern" sowie Prof. Dr. Thomas Brück "Grüne Carbonfasern - Ein nachhaltiges Material für Hochleistungsanwendungen in der Medizintechnik" undRené Schaar "Who cares about representation? Behinderte Menschen in den Medien".

Besondere Akzente setzen die beiden Kongresspräsidenten mit ihrem Herzensthema Kinder-, Jugend- und Neuroorthopädie. Mehrere Kongressbeiträge vermitteln wissenschaftliche Inhalte und liefern innovative Ansätze für die Behandlung betroffener Patienten. Hervorzuheben ist der US-amerikanisch-deutsche Austausch zur Behandlung von Patienten mit Spina bifida. Dipl. Ing. Merkur Alimusaj und Lauren Levey aus Philadelphia (USA) leiten den internationalen Austausch.

Die Hilfsmittelversorgung in Krisen- und Kriegsgebieten ist nicht erst seit dem Ukraine-Krieg ein Thema der OTWorld. Mit aktuellem Bezug geben ukrainische Referenten in einem Symposium Einblicke in die Hilfsmittelversorgung im Krisengebiet. Themen wie Prothesenanpassung und Lösungen in der Ukraine durch das Superhumans Team, die Bereitstellung von Rehabilitationsleistungen in Kriegsgebieten und die Strategien des UNBROKEN Teams zur Deckung des Bedarfs an physischer Rehabilitation und orthopädischen Hilfsmitteln in der Ukraine werden behandelt.

Das vollständige Kongressprogramm ist online auf der Webseite der OTWorld (https://www.ot-world.com/de/programm/programm/kongressprogramm/index) verfügbar.

Tickets für die Weltleitmesse und Weltkongress

Tickets für die OTWorld 2024 können im Onlineshop (https://www.ot-world.com/de/besuchen/besucherinformationen/tickets-preise/index) erworben werden. Mit dem Online-Ticket erhalten Besucher schnell und unkompliziert Zutritt zur internationalen Fachmesse und Weltkongress.

