Köln (ots) - Im Rahmen der "Woche der Vielfalt" stellt RTL Deutschland vom 6. bis 12. Mai 2024 das Thema "Generationen" in all seinen vielfältigen Facetten in den Mittelpunkt der umfangreichen Inhaltsangebote - und möchte damit Brücken zwischen verschiedenen Altersgruppen schlagen. Die Themenwoche ist Teil der Initiative "Vielfalt verbindet" von RTL Deutschland, die Aufmerksamkeit für Diversity-Themen schafft und crossmedial für Gemeinschaft, Akzeptanz und Gleichberechtigung eintritt. Die Initiative möchte Sichtbarkeit schaffen für Vielfalt - in all ihren Erscheinungen - da sie elementar für eine offene Gesellschaft ist.

Ingrid Heisserer, Chief Human Resources Officer und Mitglied der Geschäftsführung von RTL Deutschland: "Die Themenwochen unserer Initiative 'Vielfalt verbindet' führen jedes Jahr nachweislich zu mehr gesellschaftlicher Toleranz für Themen, die uns bei RTL Deutschland am Herzen liegen. In diesem Jahr möchten wir Brücken zwischen Menschen aller Altersklassen bauen, indem wir das Thema 'Generationen' in den Mittelpunkt unserer crossmedialen Angebote stellen - ein Thema, das uns alle persönlich betrifft und verbindet."

Die Vielfaltswoche bei RTL Deutschland im Überblick:

RTL wird in der Woche ab dem 6. Mai in seinen Nachrichten- und Magazinsendungen umfangreich zum Thema Generationen berichten. "Punkt 12" widmet sich in einer Wochenserie dem Thema "Geld" und beleuchtet, wie verschiedene Altersgruppen heute mit ihren Finanzen umgehen. Weitere Themen in den Informationssendungen sind das Projekt "Brotzeit" mit Uschi Glas, in dem Rentner in Schulen Frühstück für benachteiligte Kinder machen, außerdem ein Besuch beim "Pflege-Influencer" Rashid Hamid, das Geheimnis der "Super Ager" (Ü80, aber im Kopf fit wie 50), sowie ein Bericht über Rentnerinnen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Außerdem wird Heinz Hoenig (72) bei "Exclusiv" über sein Leben als Vater im Seniorenalter erzählen. "RTL Extra" beleuchtet am Dienstagabend das Thema "Führerscheinprüfung für Senioren". Das "RTL Nachtjournal" berichtet unter anderem über "Arbeit 2024: So tickt die Gen Z" und sendet ein Spezial mit Generationenforscher Rüdiger Maas.

VOX zeigt eine generationenübergreifende Folge der "Shopping Queen", in der eine Mutter mit ihrer Tochter shoppt und "Das perfekte Dinner" sorgt mit Teilnehmenden verschiedener Altersklassen für kulinarische Überraschungen und viel Gesprächsstoff. "Grill den Henssler" sendet anlässlich des Muttertags am 12. Mai eine Spezialfolge.

TOGGO spricht in diversen Interviews bei TOGGO Radio, unter anderem zu generationsübergreifenden Freundschaften, Mehrgenerationen-WGs und der Bedeutung von Großeltern im Familienalltag mit verschiedenen Personen und lässt auch auf Social Media die Generations-Unterschiede sichtbar werden.

Im Printbereich berichtet Stern über ein interkulturelles Pflegeheim, Brigitte widmet sich dem Thema "Studieren ab 40", Eltern berichtet über "Die ersten Jahre" im Leben eines Menschen und Stern.de, GEO.de, Gala.de und GEOlino setzen vielfältige Themen rund um "Generationen".

Begleitet wird die Themenwoche ab dem 29. April von einer umfangreichen Marketingkampagne in TV, Digital, Print, Radio und Social. Die Kampagne beleuchtet, wie Vorurteile zwischen den Generationen abgebaut werden können und schafft gleichzeitig ein Bewusstsein für die kleinen Dinge, die das Leben ausmachen und Menschen zusammenbringen. Anhand der drei Themenfelder "Sprache" mit den Testimonials Pinar Atalay und Julia Weber, "Freundschaft" mit DJ David Puentez und seiner Großmutter sowie "Tanzen" mit der Choreografin und Tänzerin Brigitte "Biggi" Fahnenschreiber und jungen Tänzer:innen der Karnevals-Tanzgruppe "Kölsche Stäänefleejer" werden verbindende Momente vermittelt, die Lebensfreude und Gemeinschaft schaffen.

Über RTL Deutschland

Die "Woche der Vielfalt" ist ein Herzensprojekt von RTL Deutschland, dem National Media Champion über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, mehr als 10 Premium-Magazine, und zahlreiche Digitalangebote. Mit RTL Radio Deutschland zählt zudem eine der größten Privatradiogruppen mit Beteiligungen an 24 Radiosendern dazu. RTL Deutschland setzt auf positive Unterhaltung und unabhängigen Journalismus und erreicht damit 99 Prozent der Bevölkerung. Mit der Ad Alliance verfügt das Unternehmen über den größten deutschen Vermarkter.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Pressekontakt:

Konstantin von Stechow: Stv. Leiter / Senior Manager Unternehmenskommunikation RTL Deutschland | T: +49 221-456-74239 | konstantin.vonstechow@rtl.de

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH