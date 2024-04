Berlin (ots) - Auf der Suche nach herausragenden Ideen und Erfolgen: Unternehmen haben ab sofort die Möglichkeit, sich mit ihren innovativen Projekten und Konzepten für den Energy Efficiency Award der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu bewerben. Diese renommierte Auszeichnung wird unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verliehen.

Die Bewerbungsphase für den angesehenen Energy Efficiency Award der dena hat begonnen. Auch 2024 sucht die dena herausragende Projekte von Unternehmen zur Energie- und CO2-Einsparung. Der Fokus des internationalen Preises liegt auf wegweisenden Ansätzen für die Klimaneutralität und die Transformation von Industrie und Gewerbe. Der Award wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert.

Corinna Enders, Vorsitzende der dena Geschäftsführung, betont: "Der Energy Efficiency Award gehört zu den angesehensten Auszeichnungen in der Wirtschaft. Als Wegweiser in Richtung Klimaneutralität rückt dieser Zukunftspreis Unternehmen in den Fokus, deren Innovationen und Engagement als Vorbilder dienen können, unabhängig von ihrer Größe oder Branche. Unser Ziel ist es, diesen Unternehmen eine Plattform für ihre Leistungen zu bieten und andere Unternehmen zu ermutigen, die Energiewende konsequent in ihrem Betrieb umzusetzen. Jede Bewerbung ist ein klares Statement für den Klimaschutz."

Herausragende Wettbewerbsbeiträge prämiert die dena in vier verschiedenen Kategorien mit dem Energy Efficiency Award 2024. Die Gewinner erhalten nicht nur eine Auszeichnung, sondern werden auch mit einem Preisträgerfilm geehrt, der die Bedeutung ihres Projekts anschaulich darstellt. Zusätzlich wird ein Sonderpreis in Höhe von 5.000 Euro an ein kleines oder mittleres Unternehmen verliehen. Sowohl die Nominierten als auch die Preisträger haben die Ehre, das EEA-Siegel zu tragen und werden am 11. November bei einer Award-Zeremonie auf dem dena Energiewende-Kongress in Berlin öffentlichkeitswirksam gewürdigt.

Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus dem In- und Ausland können sich bis zum 7. Juni 2024 über die Webseite www.energyefficiencyaward.de für den Energy Efficiency Award bewerben. Die Teilnahme ist in vier Wettbewerbskategorien möglich:

1. Think Big! - Komplexe Energiewendeprojekte: In dieser Kategorie sind systemisches Denken und integrierte Lösungen für die Energiewende gefragt. Bewerbungen können Maßnahmen zur Primärenergieeinsparung und zur Optimierung des Gesamtsystems umfassen, einschließlich Projekte, in denen eine Vielzahl von Maßnahmen aufeinander abgestimmt wurden. 2. Von clever bis digital! - Die Bandbreite der Energieeffizienz: Unternehmen können in dieser Kategorie Projekte einreichen, die eine Steigerung der Energieeffizienz durch Digitalisierung, Steuerungs- und Regelungstechnik, energieeffiziente Querschnittstechnologien oder Softwarelösungen zum Energiecontrolling und -management zeigen. 3. Gemeinsam mehr erreichen! - Energiedienstleistungen als Enabler der Energiewende: Diese Kategorie honoriert Energieeffizienz- oder Energiewendeprojekte, bei denen eine gute Kooperation im Vordergrund steht. Der Beitrag des Energiedienstleisters kann zum Beispiel in der Konzeption und Finanzierung einer hocheffizienten Anlage oder der energieeffizienzsteigernden Betriebsführung liegen. 4. Moving forward! - Konzepte für eine klimaneutrale Zukunft: In dieser Kategorie können Unternehmen ihre Konzepte einreichen, die aufzeigen, wie der Weg in die Klimaneutralität und die Transformation der Industrie anhand eines konkreten Umsetzungsbeispiels gelingen kann.

Preisverleihung auf dem dena Energiewende-Kongress

Eine Expertenjury aus Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Politik wählt die vielversprechendsten Projekte und Konzepte aus. Die Gewinner der vier verschiedenen Kategorien werden während des dena Energiewende-Kongress in Berlin bekannt gegeben. In der Kategorie "Moving Forward!" wird der Preisträger durch das Publikum selbst gewählt.

Über den Energy Efficiency Award

Der Energy Efficiency Award (EEA) ist Schaufenster konkreter Erfolge für die Energiewende und den Klimaschutz. Er wird seit 2007 von der Deutschen Energie-Agentur (dena) vergeben und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert. Seither haben sich mehr als 1.500 Unternehmen beworben. Die Beispiele zeigen, wie die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und drohenden Preissteigerungen reduziert werden können.

Alle Informationen zur kostenfreien Teilnahme am Wettbewerb, die Teilnahmebedingungen, das Onlinebewerbungsformular, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Informationen zu den Preisträgern der letzten Jahre sowie weitere Good Practice-Beispiele zur Energieeinsparung finden sich unter www.EnergyEfficiencyAward.de (http://www.energyefficiencyaward.de/).

