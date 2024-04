Berlin (ots) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich vor seiner Reise nach China mit dem Bundeskanzler abgestimmt. "Ich habe mich früh mit Olaf Scholz abgestimmt“, sagte Söder in der ARD-Talksendung "maischberger". Dabei habe gegolten: "Gleiche Sprachregelungen. Wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen das Risiko minimieren und die Situation für unsere Wirtschaft verbessern", so der CSU-Politiker. "Ich war jetzt vor dem Bundeskanzler, aber ich glaube, das wird in eine ähnliche Richtung gehen, was der Bundeskanzler da sagt".

Kritik äußerte Söder an Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (B90/Grüne), die im September 2023 ChinasStaatschef Xi als "Diktator" bezeichnet hatte: "Der Eindruck ist bei Frau Baerbock schon, dass die moralischen Dinge mehr im Vordergrund stehen. Das kann sie machen als ehemalige Grünenvorsitzenden. Ob es im Interesse von Deutschland ist, es so zu machen, weiß nicht." Sein Fokus liege auf den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu China betonte der Ministerpräsident "Wir sind nicht allein auf der Welt und ich bin weder Missionar noch NGO Vertreter. Ich muss schauen, dass ich auch die Interessen Deutschlands und in dem Fall Bayerns besonders", sagte Söder bei "maischberger"

