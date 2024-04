Stuttgart (ots) - Die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg hat ihr Produktportfolio im Internet erweitert und bietet unter der eigenständigen Marke "erwin" nun auch virtuelle Automatenspiele an. Damit ist das Unternehmen die erste deutsche Landeslotteriegesellschaft in diesem Segment. Unter www.lotto-bw.de/erwin können Spielinteressierte das Online-Angebot bundesweit nutzen. Grundlage für den Einstieg in dieses noch neue Marktsegment ist die Erlaubnis der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Die Voraussetzungen für den Erhalt einer Erlaubnis waren durch den Glücksspielstaatsvertrag 2021 geschaffen worden.

"Wir halten es für wichtig, dass ein staatlicher Anbieter auch in diesem Segment Spielinteressierten ein legales und verlässliches Angebot unterbreitet", betont Georg Wacker, Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. Mit der Produkterweiterung reagiere das Unternehmen auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden.

Aktuell stehen auf www.lotto-bw.de/erwin rund 200 verschiedene Spiele zur Verfügung. Das abwechslungsreiche Angebot reicht von den "Book-of-Spielen" bis hin zu den "Früchte-Spielen" und soll kontinuierlich erweitert werden. Dazu arbeitet die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mit verschiedenen, internationalen Spielestudios zusammen.

Das Unternehmen nimmt die Verantwortung gegenüber den Kundinnen und Kunden sehr ernst, besonders wichtig ist dabei der Jugend- und Spielerschutz. So werden die Spiele äußerst sorgfältig nach unterschiedlichen Kriterien gesichtet und ausgewählt. Außerdem muss sich beispielsweise jede Kundin und jeder Kunde, der das neue Online-Spielangebot nutzen möchte, online zunächst registrieren und identifizieren. Mit Unterstützung der Forschungsstelle Glücksspiel der Universität Hohenheim wurde zudem ein automatisiertes System zur Erkennung von problematischem Glücksspielverhalten entwickelt.

Pressekontakt:

Viktoria Kesper Unternehmenssprecherin Telefon: 0711/81000-117 E-Mail: presse@lotto-bw.de

Original-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH