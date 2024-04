München (ots) - Qualifizierte Kundenkontakte bedeuten bares Geld für Versicherungsmakler: So ist der unkomplizierte Einkauf der Leads ein verlockender Gedanke - weil aber oftmals die Qualität nicht stimmt, verlieren die Makler damit nur Geld an Agenturen. PKVHero bietet sich hier als optimaler Partner an: So liefert das Unternehmen Versicherungsmaklern optimal vorqualifizierte Leads von PKV-Kunden zu fairen Preisen. Warum viele Makler mit anderen Agenturen schlechte Erfahrungen machen, was bei PKVHero anders läuft und was glückliche Kunden über die Zusammenarbeit berichten, verrät dieser Artikel.

Die Vermittlung von privaten Krankenversicherungen ist für Versicherungsmakler besonders lukrativ. Die Provisionen sind hoch, doch gleichzeitig gestaltet es sich sehr schwierig, geeignete Kunden zu finden. Die meisten Selbstständigen sind bereits privat versichert und Angestellte müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um für eine private Krankenversicherung infrage zu kommen - bei Gehalt, Familienstand oder Vorerkrankungen handelt es sich jedoch um sehr private Informationen, die niemandem ins Gesicht geschrieben stehen. So haben Versicherungsmakler ohne moderne Technik und digitale Methoden kaum noch eine Chance, Kunden in diesem Bereich zu finden. In ihrer Not wenden sie sich an Agenturen, die ihnen kontinuierlich fertige Leads liefern - und werden nicht selten bitter enttäuscht. Viele Anbieter verkaufen ihre Leads mehrfach und machen sich nicht die Mühe, sie vorzuqualifizieren. Makler investieren dann Zeit in nicht interessierte und oftmals bereits genervte Kontakte, ohne einen Abschluss erzielen zu können. Dienstleister, die viel Geld für schlechte Leistungen nehmen, sind ein großes Problem in der Branche und bescheren den Versicherungsmaklern lediglich schlechte Erfahrungen.

Anders läuft es bei PKVHero: Hier liefern die Experten ihren Kunden nicht nur hochwertige Leads, sondern holen auch für eine Beratung essenzielle Informationen der potenziellen Kunden ein. Damit erreichen die Versicherungsmakler zuverlässig hohe Abschlussquoten - zu fairen Preisen. Die positive Erfahrung, die Kunden durch die Zusammenarbeit mit PKVHero machen, wirft wieder helles Licht auf die Branche voller schwarzer Schafe. Anders als die meisten ihrer Wettbewerber generiert das Team von PKVHero seine Leads über professionelle Landingpages und nutzt Funnels, die ein hohes Maß an Vorqualifizierung ermöglichen. Innerhalb kürzester Zeit leiten sie Anfragen potenzieller Kunden, die eine private Krankenversicherung abschließen wollen oder müssen, an Makler aus ihrem Kundenpool weiter. Während die meisten Kunden regelmäßig Leads einkaufen, gibt es auch einige ausgewählte, für die PKVHero sogar eigene Werbekampagnen schaltet. So kann das Unternehmen bereits auf eine Vielzahl zufriedener Kunden zurückblicken.

PKVHERO liefert Qualität weit über dem Branchendurchschnitt

Im Gegensatz zu anderen Anbietern ist PKVHero auf private Krankenversicherungen spezialisiert und liefert ausschließlich hochwertige Leads. Statt auf Kaltakquise setzen die Experten auf professionelle Funnels, in denen Menschen ihre Daten bewusst und freiwillig angeben, um sich anschließend von einem Makler beraten zu lassen. Das Besondere: Neben dem Verdienst, der jeweiligen Berufssparte, dem Familienstand und der aktuellen Versicherungssituation wird neuerdings auch die Erreichbarkeit potenzieller Kunden im Vorfeld abgefragt. Das Gesamtpaket liefert Versicherungsmaklern die optimalen Bedingungen für einen Vertragsabschluss. Darüber hinaus wird jeder Lead nur einmal verkauft und eingehende Anfragen innerhalb einer Stunde an den passenden Makler verteilt.

Auch hohe Einrichtungsgebühren oder feste Vertragslaufzeiten, wie sie in der Branche üblich sind, brauchen die Kunden von PKVHero nicht fürchten. Weil ihre Leadqualität enorm hoch ist, bleiben ihre Kunden freiwillig und gerne bei ihnen. Zu ihrem Angebot gehört es nicht nur, dass der Kundenservice durch einen ehemaligen Vertriebler aus der Versicherungsbranche besetzt ist, der die Kunden fachkundig unterstützt, sondern auch, dass Kunden ein Umtauschrecht eingeräumt wird. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass ein Kontakt einfach nicht erreichbar oder aus medizinischen oder finanziellen Gründen nicht versicherbar ist, liefert PKVHero ersatzweise einen neuen Kontakt. Denn, wer zehn Leads bei ihnen kauft, soll auch zehn Leads bekommen.

Kunden machen Top-Erfahrungen mit PKVHero

Neben einer durchschnittlichen Abschlussquote von 30 Prozent bringt die exzellente Dienstleistung von PKVHero auch viele zufriedene Kunden hervor. Einer von ihnen ist Kai Feldengut: Er ist ARAG-Partner und erreicht durch die Zusammenarbeit mit den Experten sogar eine Abschlussquote von 40 Prozent. "Die Qualifizierung der Leads ist definitiv überdurchschnittlich, die Abschlussquoten sind super und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar", berichtet der glückliche Kunde über seine Erfahrung mit PKVHero. "Ich kann die PKVHeroes mit bestem Gewissen an jeden anderen Versicherungsmakler empfehlen, der sich endlich planbar qualifizierte Leads wünscht."

PKVHero verfolgt die Mission, immer mehr solcher positiven Kundenerfahrungen zu schaffen und die Qualität in der Branche dadurch insgesamt zu erhöhen. Mit hochwertigen Leads zu angemessenen Preisen und einem umfassenden Kundenservice will das Unternehmen dazu beitragen, das Vertrauen in der Branche wieder aufzubauen. Ihr Ziel mit PKVHero ist es, die Leadgenerierung für Versicherungsmakler im PKV-Bereich auf höchstem Niveau anzubieten und damit die unprofessionellen Anbieter vom Markt zu verdrängen.

