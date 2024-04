Hamburg (ots) - Drei Jahre nach dem großen Erfolg des ersten Spielfilms zur ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" mit knapp sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern haben in Hamburg die Dreharbeiten zu einem zweiten 90-Minüter begonnen: Unter der Regie von Florian Gottschick entsteht bis Ende April der Film "Triage" (Arbeitstitel). In der Hauptrolle wird Maria Ketikidou zu sehen sein, die als Zivilermittlerin "Harry Möller" seit mehr als 30 Jahren Teil des Ensembles ist. Zu ihm gehören außerdem Enrique Fiß, Sven Fricke, Patrick Abozen, Sinha Melina Gierke sowie Saskia Fischer, die alle als das bekannte Team vom Polizeikommissariat 14 in "Triage" mitwirken. Das Drehbuch schrieb Andreas Kaufmann, seit langem auch Autor zahlreicher "Großstadtrevier"-Serienfolgen.

"Triage" erzählt nicht allein einen spannenden Kriminalfall, sondern greift auch das brisante Thema von Krankenhausbehandlungen unter Kostendruck auf: Bei einer Massenschlägerei in der Hamburger HafenCity werden sowohl Harry Möller (Maria Ketikidou) als auch Rettungssanitäterin Mirja Grabowski verletzt. Sie können sich nur noch schutzsuchend im Rettungswagen verbarrikadieren. Harry und das Team vom PK 14 werden im Laufe ihrer Ermittlungen mit den Problemen eines gewinnorientierten Gesundheitssystems konfrontiert. Im Krankenhaus treffen Ärzte und Personal unter hohemDruck folgenschwere Entscheidungen - nicht zum ersten Mal, wie sich herausstellt. Es geht hier um die große Frage, wie Menschen mit eigenen Fehlern umgehen. Eine Frage, die sich auch Harry Möller beantworten muss, da sie ihren Kollegen Nils Sanchez (Enrique Fiß) bei dem gefährlichen Einsatz aus unerklärlichen Gründen im Stich gelassen hat.

"Triage" ist eine Koproduktion von ARD Degeto Film und NDR, der Film wird voraussichtlich zum Jahreswechsel 2024/2025 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein. Ab Mai werden im Anschluss an den Film zwölf neue Folgen für die 38. Staffel der Serie "Großstadtrevier" gedreht.

Produzentin ist Dr. Claudia Thieme (Letterbox Filmproduktion), Kamera: Lukas Steinbach. Redakteurinnen sind Franziska Dillberger und Diana Schulte-Kellinghaus, beide NDR, sowie Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

