Geisenheim/Rheingau (ots) - Sekundäre Pflanzenstoffe aus Obst und Gemüse spielen eine wichtige Rolle für das Mikrobiom. Sie haben eine prebiotische Wirkung und sorgen so über die Förderung der Produktion kurzkettiger Fettsäuren für die Stärkung der Darmbarriere. Zudem wirken sie antioxidativ und können sich hemmend auf entzündliche Prozesse im Darm auswirken. Deshalb hat Dr. Wolz jetzt mit 'Darmflora plus select complex' (https://www.wolz.de/produkte/darm/darmflora-plus-select-complex-dr-wolz) ein Präparat entwickelt, das 22 Stämme von lebenden Milchsäurebakterien in einer sehr hohen Dosis von 160 Milliarden Bakterien pro Tagesdosis mit einem speziellen, in Studien getesteten, Komplex aus Zitrusflavonoiden kombiniert.

Außerdem enthalten ist der postbiotische (= inaktivierte) Stamm Lactobacillus paracasei MCC1849, der in Studien sehr gute Ergebnisse in Bezug auf das Immunsystem erzielt hat.1,2,3 Ergänzt wird dieser Komplex durch die Vitamine B1, B2, B6, B12, Biotin und Folsäure. Die Kombination aus Probiotikum, Postbiotikum, Sekundären Pflanzenstoffen und B-Vitaminen ist bisher einzigartig am deutschen Markt und bietet Ärzten und Heilpraktikern aufgrund der synergistischen Wirkansätze ganz neue Therapieoptionen.

Der Komplex aus Zitrusflavonoiden wurde in mehreren Studien getestet, bei denen u.a. festgestellt wurde, dass die Anwender niedrigere Calprotectin-Werte aufwiesen, was ein Hinweis auf geringere Entzündungsreaktionen im Darm ist. Zudem stiegen bei den Anwendern im Vergleich zur Kontrollgruppe die Werte für Butyrat und Propionat, zweier wichtiger kurzkettiger Fettsäuren, und es erhöhte sich die Zahl nützlicher Darmbakterien.4,5 Zur Gewinnung des Flavonoidkomplexes werden unreife Orangen verwendet, die aufgrund der natürlichen Mehrproduktion während der Reifung abgeworfen werden und die einen besonders hohen Gehalt an den sekundären Pflanzenstoffen Hesperidin und Naringin aufweisen.

Die enthaltenen Lactobacillen- und Bifidobakterienstämme sind stabil gegen Antibiotika, haben eine hohe Anhaftungsfähigkeit an die Darmschleimhaut und sind resistent gegen Magen- und Gallensäure. Zusätzlich sind sie durch eine säureresistente Kapsel geschützt. Zu Sicherheit, Stabilität und Wirkung der 22 Stämme liegen mehr als 100 Studien vor. Dr. Wolz garantiert, dass die sehr hohe Zahl an lebenden Milchsäurebakterien (160 Mrd./Tagesdosis) bis zum Ende der Mindesthaltbarkeit enthalten ist.

Das Präparat Darmflora plus select complex (https://www.wolz.de/produkte/darm/darmflora-plus-select-complex-dr-wolz) ist in Reformhäusern und Apotheken (40 Kapseln für 33,90 EUR, PZB 18084629 und 80 Kapseln für 59,90 EUR PZN 18084635) oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich. Das Präparat ist vegan, glutenfrei und frei von Laktose, Fruktose, Gelatine und Farbstoffen sowie Histamin oder Tyramin bildenden Bakterienstämmen.

Über Dr. Wolz

Die Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesunderhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.

Weitere Informationen unter www.wolz.de.

