Köln (ots) - Mit Radiokonzerten, DJ-Sessions und einer exklusiven Doppelshow verwandelt 1LIVE Bochum in diesem Jahr zur Partystadt des Jahres. Vom 10. - 11. Mai 2024 bringt die junge WDR-Welle mit „Absolut Bochum“ die aktuell angesagtesten Musikacts in besondere Venues der Stadt – und verlegt auch für ein Wochenende das 1LIVE-Sendestudio ins Ruhrgebiet.

Auftakt am Freitag unter anderem mit Ski Aggu x 01099

Ski Aggu ist einer der aufstrebenden Musiker einer neuen Generation. Zwischen dem Berliner-Lifestyle mit durchzechten Nächten im Kiez bewies Ski Aggu in den letzten Jahren vor allem besonderes Gespür für den Sound des Jahrhunderts. Im vergangenen Jahr räumte er gleich drei 1LIVE-Kronen ab. Bevor er ab Oktober wieder durchs Land tourt, kommt er mit einer exklusiven Doppelshow mit dem Dresdener Trio 01099 noch einmal in den Sektor.Nach ihrem gemeinsamen Auftritte bei der 1LIVE Krone 2023 mit der Single „Anders“ wird es Zeit für eine Reunion auf der Bühne. Für diese Doppelshow bringt 1LIVE die Senkrechtstarter am 10. Mai in der Jahrhunderthalle Bochum zusammen.

1LIVE sendet live aus Bochum

Außerdem performen bei 1LIVE „Absolut Bochum“ Alli Neumann, Bennett, Blumengarten, Ennio, Klaus Fiehe, Levin Liam, Loi und Milano. Weitere Locations sind das Planetarium, der Club „Schlegl“ sowie die „Trompete“ und das Bergbaumuseum. Live gesendet wird am Freitag und Samstag jeweils von 14.00 Uhr bis 00.00 Uhr aus dem 1LIVE Sendestudio, das für ein Wochenende auf den Konrad-Adenauer-Platz im Bermuda3eck zieht – dem Herzen des Bochumer Nachtlebens. Weekend Vibes aus der Sendezentrale gibt es an beiden Showtagen von Madeleine Sabel und Markus Fröhle, die die Sondersendung täglich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr moderieren. Anschließend übergeben sie an einen der bekanntesten Köpfe des 1LIVE Sektors: Jan Christian Zeller aka "JC" stimmt Bochum und ganz Nordrhein-Westfalen ab 18.00 Uhr mit seiner Partyshow auf die „Absolut Bochum“-Nächte ein.

Das komplette Line-up und alle Locations gibt es auf 1live.de.

Der Vorverkauf für alle Shows startet am Mittwoch, den 10. April, um 7.00 Uhr.

Tickets sind erhältlich unter: www.sektortickets.de

Der Einlass in die 1LIVE Clubs setzt die Volljährigkeit voraus. Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die Konzerte in Begleitung der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten sowie in Begleitung einer volljährigen Person (mit Muttizettel) besuchen.

