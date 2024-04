München (ots) - Welches Team holt sich den ersten Titel? In der "Baller League" steigt am Montag, 8. April, vor über 10.000 Zuschauern zum ersten Mal das große Final Four. Las Liga Ladies, Calcio Berlin, Streets United und Eintracht Spandau kämpfen um den Sieg in der von den Weltmeistern Mats Hummels und Lukas Podolski initiierten neuen Kleinfeld-Liga.

Joyn zeigt ab 19:00 Uhr alle drei Partien um den Titel live. ProSieben MAXX überträgt zusätzlich das zweite Halbfinale ab 20:15 Uhr live. Das "ran"-Team mit Moderator Christian Düren, den Kommentatoren Corni Küpper und Tobias Schimon sowie Field-Reporterin Lisa Hofmann berichtet live aus dem PSD BANK DOME in Düsseldorf.

Pressekontakt:

Michael Ulich Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 7296 michael.ulich@seven.one

Photo Production & Editing Clarissa Schreiner Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191 clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH