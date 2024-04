Unterföhring (ots) - Neue Herzklopfgeschichten und eine große Überraschung zum Start der zweiten Staffel "Die Landarztpraxis": Während Dr. Sarah König (Caroline Frier) ihrem geliebten Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) nach seinem schweren Unfall in der Reha zur Seite steht, taucht nach zwanzig Jahren Funkstille plötzlich Isabelle "Isa" Kroiß in Wiesenkirchen auf. Sie ist Fabians kleine Schwester und will sich mit ihrem Vater Georg aussprechen. Kaum angekommen, trifft die Kinderärztin auf ihren Jugendschwarm, den Bergretter Lukas, und muss mit ihm einen verletzten Jungen retten... Gespielt werden die beiden von Diane Willems ("Verbotene Liebe", "Familie Dr. Kleist") und Michael Raphael Klein ("In aller Freundschaft", "Sankt Maik"). Außerdem neu dabei ist Sophie Melbinger ("Die Rosenheim-Cops") als Marie Raichinger, die wieder Kontakt zu ihrem Sohn Basti sucht...

SAT.1 zeigt 80 neue Folgen "Die Landarztpraxis" ab Dienstag, 7. Mai, wochentags um 19 Uhr.

Hauptdarstellerin Caroline Frier: "Wir haben in der neuen Staffel tolle neue Kolleginnen und Kollegen im Ensemble, das Drehen macht weiterhin einen Riesen-Spaß. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können noch tiefer in das Leben der Wiesenkirchener eintauchen und sich auf neue, aufregende und dramatische Geschichten vor der wunderschönen Schliersee-Kulisse freuen."

Mit der ersten Staffel der Vorabendserie "Die Landarztpraxis" ist SAT.1 ein echter Erfolg gelungen: Der Sender konnte seine Reichweiten um 19 Uhr in allen Zielgruppen steigern - und auf Joyn übertrafen die Abrufzahlen der neuen Serie alle Erwartungen.

So geht es weiter in der zweiten Staffel "Die Landarztpraxis":

Fabian hat seinen Autounfall schwer verletzt überlebt. Nach vielen Operationen erholt er sich in der Reha, wobei Sarah nicht von seiner Seite weicht. Doch die frische Beziehung der beiden bleibt nicht unbelastet. Währenddessen kehrt nach 20 Jahren Fabians temperamentvolle Schwester Isabelle "Isa" Kroiß in ihre bayerische Heimat zurück. Für ihren Vater Georg war sie immer nur lästig, bis es zum endgültigen Bruch kam. Mittlerweile ist aus ihr eine engagierte Kinderärztin geworden, die ein besonderes Gespür für ihre Patienten hat, und die sich mit ihrem Vater aussprechen möchte. Doch Isa hat noch einen anderen Grund für ihre Rückkehr nach Wiesenkirchen...

Die neuen Charaktere der zweiten Staffel:

Diane Willems spielt Isabelle "Isa" Kroiß: Isas Zeit in Wiesenkirchen endete jäh nach einem öffentlichen Streit mit ihrem Vater. 20 Jahre später steht die selbstbewusste junge Frau plötzlich wieder in der Praxis - zurück aus Chicago, wo sie als Kinderärztin gearbeitet hat. Fabian hat sie gebeten, in der Praxis auszuhelfen, während er sich von seinem Unfall erholt. Was allerdings niemand ahnt: Isa ist verheiratet, hat sich aber von ihrem Mann getrennt - und die beiden sind nicht im Guten auseinandergegangen...

Michael Raphael Klein spielt Lukas Seidl: Lukas hat zwei Jahre gebraucht, um einen schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten. Doch die Sehnsucht nach Wiesenkirchen war zu groß, und er heuert wieder bei seinem Kumpel Max im Bergretter-Team an. Nach der ersten Begegnung geht ihm die taffe Isa, die er noch aus seiner Jugend kennt, nicht mehr aus dem Kopf.

Sophie Melbinger spielt Marie Raichinger: Ihren Mann, den Bergretter Max (Alexander Koll), und den gemeinsamen Sohn Basti (Simon Lucas), hat Marie vor 15 Jahren verlassen und sich nie mehr gemeldet. Damals hatte sie ihre Gründe, die jedoch niemand kennt. Nun möchte sie Basti wiedersehen. Aber kommt Marie wirklich mit guten Absichten? Max hat seine Zweifel.

Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit Fabians und Sarahs Tochter Leo (Katharina Hirschberg), Fabians Vater Dr. Georg Kroiß (Christian Hoening), Fabian Noch-Ehefrau Alexandra (Katrin Anne Heß), Arzthelferin Resi (Marion Mathoi) sowie mit Bianca (Rosetta Pedone), Donato (Antonio Putignano), Emilio (Gioele Viola) und Feli Marino (Fenja Gerhardter) aus der Alten Post.

Die erste Staffel verpasst? Alle Folgen sind auf Joyn abrufbar.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2, 80 Folgen, ab 7. Mai 2024 in SAT.1 und auf Joyn - produziert von filmpool entertainment.

