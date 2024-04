Krefeld (ots) - Die Schmitz Digital mit neuem Sitz in Mönchengladbach befindet sich auf Expansionskurs: Wie die Geschäftsführung mitteilte, werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt 10 neue Mitarbeiter gesucht. Stellen sind unter anderem in den Bereichen Vertrieb, Mediengestaltung und Kundenservice zu besetzen. Dabei sind sowohl Quereinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte willkommen, sich online zu informieren und zu bewerben.

"Wir stellen Handwerksbetriebe mit digitalen Lösungen durch unser Team so auf, dass sie nicht nur sicher in die Zukunft gehen, sondern auch ihrer Konkurrenz stets einen Schritt voraus sind. In unseren Augen ist Teamwork dabei der Schlüssel zum Erfolg und der Einsatz und die Fähigkeiten jedes einzelnen Mitarbeiters entscheidend, um unsere Ziele zu erreichen", so Gründerin und Geschäftsführerin Marleen Schmitz. "Wir verstehen also, dass der Erfolg unserer Kunden von der Leistungsbereitschaft aller Mitarbeiter unserer Agentur abhängt. Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit, unseren Mitarbeitern ein optimales Arbeitsumfeld zu bieten, in dem sie tagtäglich fokussiert arbeiten und Spitzenleistungen liefern können."

Der neue Standort der Schmitz Digital in Mönchengladbach bietet dafür die perfekte Grundlage: direkt am Stadion im Borussia-Park befindet sich die Agentur in einem erstklassigen Geschäftsumfeld. Ruhige, moderne Büros mit einem offenen, lichtdurchfluteten Design in Kombination mit einer hochwertigen Ausstattung bieten Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen. Mit zahlreichen Benefits geht die Schmitz Digital noch einen Schritt weiter und unterstreicht, dass auch das Wohlbefinden jedes Mitarbeiters höchste Priorität hat. So erhält jeder Mitarbeiter beispielsweise eine FitX-Mitgliedschaft, bis zu 30 Urlaubstage und eine private Krankenzusatzversicherung inklusive Chefarztbehandlung.

Auch die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter haben in dem Unternehmen einen zentralen Stellenwert. Um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter von der Expertise des gesamten Teams der Schmitz Digital profitieren können, erhalten sie Zugang zu ihrer interaktiven Online-Schulungsplattform. Diese ermöglicht es neuen Mitarbeitern, sich schnell einzuarbeiten. Durch detaillierte Anleitungen und Praxistipps werden neue Mitarbeiter durch die eigenen Aufgaben geleitet, sodass schnell Sicherheit gewonnen und das Gelernte sofort angewendet werden kann. Kontinuierliche Updates der Plattform gewährleisten, dass jeder Mitarbeiter bei Schmitz Digital stets auf dem neuesten Stand ist - und damit bei jedem Projekt 100 Prozent geben kann.

So hat es die Agentur mit ihrem innovativen 360 Grad Erfolgs-Navigator und über 17 Jahren Erfahrung geschafft, bereits mehr als 500 Handwerks- und Industriebetriebe online sichtbar zu machen und ihre Marktposition nachhaltig zu stärken. "Mit der Digitalisierung Schritt zu halten ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit für Unternehmen, um in der heutigen Zeit bestehen zu können. Wir bei Schmitz Digital verstehen uns dabei als viel mehr als nur eine Agentur - wir sind DER Partner für mittelständische Handwerksbetriebe auf dem Weg in eine erfolgreiche digitale Zukunft. Wer also auf der Suche nach einer spannenden Tätigkeit ist, um sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterzuentwickeln, ist bei uns an der richtigen Stelle. Wir laden interessierte Bewerber ein, Teil unserer Wachstumsgeschichte zu werden", so Marleen Schmitz.

Mehr Informationen zu den offenen Stellen finden Interessierte unter: schmitzdigital.de/karriere

