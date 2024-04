Mainz (ots) - Wer bestimmt eigentlich, was normal ist? Wie findet man als Individuum seinen Platz in der Gesellschaft? Die neue ZDF-Dokuserie "TRU Stories" lädt zum Nachdenken über gesellschaftliche Klischees ein und zeigt unterschiedliche Lebensmodelle in einer diversen Gesellschaft. Im Zentrum der drei rund 20-minütigen Folgen steht die Frage: Was eigentlich bedeutet es, gute Eltern zu sein? Zu sehen ab Dienstag, 9. April 2024, 8.00 Uhr fünf Jahre lang in der ZDFmediathek, und am selben Tag ab 7.45 Uhr bei ZDFinfo.

In intimen Porträts stellt "TRU Stories" junge Eltern vor, die nicht der vermeintlichen Norm entsprechen: ein kleinwüchsiges Paar, Teenie-Eltern, eine alleinerziehende 18-Jährige und ein gleichgeschlechtliches Paar. Die Reportage-Reihe zeigt, wie sie ihren herausfordernden Alltag mit Kleinkindern meistern.

"TRU Stories": ein eigens für die ZDFmediathek entwickelter Ableger des funk-Formats "TRU DOKU"

"TRU Stories" ist eine Weiterentwicklung des funk-Formats "TRU DOKU". "TRU DOKU" ist seit 2019 auf YouTube und Instagram, seit 2021 auch auf TikTok erfolgreich und war bereits zweimal für den Grimme-Preis in der Kategorie Jugend nominiert. Wie "TRU DOKU" richtet sich "TRU Stories" insbesondere an ein junges Publikum und taucht noch tiefer in die Geschichten der porträtierten Personen ein. Die längere Begleitung bietet die Möglichkeit, Alltag und emotionale Ausnahmesituationen authentisch mitzuerleben. So zum Beispiel, wenn die Protagonistinnen und Protagonisten, die selbst bei Social Media aktiv sind, im Netz mit Vorurteilen konfrontiert werden.

Eine Erzählweise, die Verständnis schafft

"TRU Stories" verzichtet wie "TRU DOKU" auf einen Sprechertext, die Personen erzählen ihre Geschichte selbst. Die Kernfrage der drei Folgen, "Was macht gute Eltern aus?", können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf diese Weise selbst beantworten. "TRU Stories" schafft Nähe zu den Protagonistinnen und Protagonisten, stellt Vorurteile auf den Prüfstand und versucht so, einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft entgegenzuwirken.

Alle Folgen sind in der ZDFmediathek mit DGS und Untertiteln versehen sowie in ZDFinfo mit Untertiteln.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Britta Schröder und Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter Schroeder.B@zdf.de und unter Rudolph.K@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmediathek?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:

- die Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/tru-stories)

- die Folgen als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/tru-stories) (nach Log-in)

Hier (https://www.zdf.de/dokumentation/tru-stories) finden Sie "TRU Stories" ab Dienstag, 9. April 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/) und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH