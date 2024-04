Unterföhring (ots) - - Von Donnerstag bis Sonntag berichtet Sky Sport Golf insgesamt über 40 Stunden live aus Augusta - "Featured Groups" an allen vier Tagen auf Sky Sport Golf und für Kunden zusätzlich im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App - Tag 1 am Donnerstag zusätzlich auch im kostenlosen Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App - Darüber hinaus im kostenlosen Livestream: ab Montag täglich "On the Range", am Mittwoch vor Turnierstart der "Par 3 Contest" sowie ab Donnerstag das Featured-Hole-Feed "Amen Corner" - Gregor Biernath und Adrian Grosser kommentieren - Die Golf-Übertragungen bei Sky live erleben mit Sky Q (https://sky.de/produkte/sky-q) oder WOW (https://www.wowtv.de/live-sport)

Unterföhring, 5. April 2024 - Der absolute Höhepunkt des Golfjahres steht an: Das Masters in Augusta ist nicht nur eines der traditionsreichsten Turniere der Welt, sondern der wohl prestigeträchtigste Einzeltitel im Golfsport. Auch 2024 kommen in der beschaulichen Ortschaft Augusta im Bundesstaat Georgia die besten Golfer der Welt zusammen, um das "Green Jacket" zu jagen.

Mit dabei sind unter anderem Titelverteidiger Jon Rahm, Sieger von 2022 Scottie Scheffler, Rory McIlroy, der weiterhin auf sein erstes grünes Jackett wartet sowie Fünffachsieger Tiger Woods. Außerdem wird Viktor Hovland aus Norwegen einiges zugetraut, ebenso wie dem Shooting Star Ludvig Aberg aus Schweden. Als einziger deutscher Profi geht Stephan Jäger an den Start. Mit seinem spektakulären Erfolg bei den Houston Open am vergangenen Sonntag feierte der Eichenrieder nicht nur seinen ersten Turniersieg auf der PGA Tour, sondern erwarb damit auch die Spielberechtigung für das Masters.

Sky berichtet gewohnt umfangreich von der 88. Auflage des ersten Majors des Jahres. Allein auf Sky Sport Golf dürfen sich Fans von Donnerstag bis Sonntag auf über 40 Stunden Live-Übertragungen freuen. Tag 1 am Donnerstag ist zudem für alle Golffans im frei kostenlosen Live-Stream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App kostenlos verfügbar.

Ebenfalls im kostenlosen Livestream werden ab Montag "On the Range", bei dem die Stars bereits an den Tagen vor Turnierbeginn sowie an jedem Turniertag beim Warm-Up gezeigt werden, der "Par 3 Contest" am Mittwoch und "Amen Corner", in dem das Geschehen an den legendären Löchern 11, 12 und 13 live übertragen wird, angeboten.

Kommentiert werden die Live-Übertragungen (Donnerstag bis Sonntag) von Gregor Biernath und Adrian Grosser. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Noch mehr Masters live können Golffans an allen vier Turniertagen bereits vor Beginn der Hauptübertragung auf Sky Sport Golf in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App erleben. Die "Featured Groups", in denen einzelne Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleitet werden, stehen Kunden hier zur Verfügung.

Weltklasse-Golf mit Sky Q oder WOW live erleben

Allein linear auf Sky Sport Golf zeigt Sky Sport 2024 über 2000 Stunden Weltklasse-Golf live. Die Golf-Übertragungen sind mit Sky für Kunden mit dem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Hinzu kommen die zusätzlichen Livestreaming-Angebote auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

The Masters live bei Sky:

Montag:

18.00 Uhr: "On the Range" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

Dienstag:

15.00 Uhr: "On the Range" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

Mittwoch:

15.00 Uhr: "On the Range" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

19:15 Uhr: Spezial - Das Masters in Augusta live auf Sky Sport News

21.00 Uhr: "Par 3 Contest" auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

Donnerstag:

14.30 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

15.15 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

16.30 Uhr: "Amen Corner" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

21.00 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Golf und im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

Freitag:

14.30 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

15.15 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

16.30 Uhr: "Amen Corner" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

21.00 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport Golf

Samstag:

16.15 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

17.00 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

17.30 Uhr: "Amen Corner" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

21.00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

16.15 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und für Kunden im Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

17.00 Uhr: "On the Range" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

17.30 Uhr: "Amen Corner" im kostenlosen Livestream auf skysport.de/ Sky Sport App

20.00 Uhr: 4. Tag auf Sky Sport Golf

