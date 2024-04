München (ots) - ALBA verliert auch sein letztes Heimspiel in der laufenden EuroLeague-Saison: 83:94 gegen Partizan Belgrad: die 27. Niederlage, die Berliner werden diese Spielzeit als Letzter beenden. "Das ist eine schwierige Saison. Natürlich hatten wir uns was anderes vorgenommen und auch vorgestellt", sagt ALBA-Chef Marco Baldi. Dennoch geht Baldi davon aus, auch in der nächsten Saison in der EuroLeague spielen zu können: "Absolut, ja", erklärt er: "Wir gehen davon aus." Nach dem Verlust einiger Leistungsträger in der letzten Spielzeit, will Baldi seinen Weltmeister Johannes Thiemann, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, unbedingt halten. "Man wird sich zur richtigen Zeit unterhalten. Wir werden uns komplett verausgaben, damit er hier bleibt" sagt Marco Baldi. Thiemanns Antwort auf die Frage zum Verbleib in Berlin gibt weniger Hoffnung: "Ich weiß noch nicht, was passiert im Sommer."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus dem EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Freitag ab 20 Uhr mit dem FC Bayern gegen Panathinaikos Athen. Die beiden letzten Spieltage der Hauptrunde zeigt MagentaSport komplett live, vielleicht passiert ein Wunder und der FCB schafft mit 2 Siegen noch den Einzug in die Playins.

Vor dem letzten Heimspiel gegen Partizan Belgrad interviewte Jan Lüdeke den ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi, der nach 27 Niederlagen bei 5 Siegen natürlich eine negative EuroLeague Bilanz zieht.

"Das ist eine schwierige Saison. Natürlich hatten wir uns was anderes vorgenommen und auch vorgestellt", sagt ALBA-Chef Marco Baldi. Ein Grund für das schwache Abschneiden sei der Umbruch. Die Mannschaft hat "einigen deftigen Klatschen" nicht unbedingt Vertrauen fassen können. "Außerdem kommt hinzu, dass wir die beste EuroLeague und die besten Teams jemals haben."

Geht´s weiter mit ALBA in EuroLeague? "Wir gehen davon aus. Dennoch ist es so, dass sich die EuroLeague in einer Orientierungsphase befindet. Es gab verschiedene Führungswechsel, 3 Stück in 4 Jahren, die haben nicht unbedingt dafür gesorgt, dass eine klare Linie, eine klare Orientierung da ist. Und auch nicht, dass eine Einigkeit unter den A-Lizenzhaltern, den Shareholdern, da ist. Die haben sich aber jetzt gefunden."

Nachfrage: "Sie sind optimistisch, dass ALBA weiterhin EuroLeague spielt?" "Absolut, ja", sagt Baldi

Personalie Weltmeister Thiemann? Baldi will sich "komplett verausgaben"

Wie sieht Baldi die Zukunft von Weltmeister Johannes Thiemann in Berlin aus, dessen Vertrag im Sommer ausläuft: "Es ist sicher kein Geheimnis, dass wir JT behalten wollen. Man wird sich zur richtigen Zeit unterhalten. Wir werden uns komplett verausgaben, damit er hier bleibt. Es ist noch zu weit weg, dass wir eine Tendenz geben könnten."

Das sieht Johannes "JT" Thiemann ebenso, hört sich aber wesentlich weniger zuversichtlich an: "Ich weiß noch nicht, was passiert im Sommer. Ich will erstmal die Saison zu Ende bringen, das ist mein Fokus."

Zur Niederlage gegen Partizan: "Wir standen in der Saison schon so oft hier und haben das gleiche Interview geführt. Dass wir am Ende gut gespielt haben, aber leider doch verloren haben. Ja, das ist wieder bitter." Der Link zum Interview mit Thiemann: clipro.tv/player?publishJobID=NU5oTzdNSU5sOWxOelBvUk82eDl3dmJJSzhtTFJPK2E4NEw5dU1jS0JqRT0=

Die Frage nach der Zukunft von Trainer Israel Gonzales beantwortete Baldi nicht.

Der Link zum kompletten Interview Marco Baldi im Gespräch mit Jan Lüdeke und Experte Pascal Roller: clipro.tv/player?publishJobID=dmhsbmMxbmtJSy8wZDFmNFNrblFnUU1iU3pjb2RFRkNsTys1Zk5UTGlXWT0=

